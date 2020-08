Comment connecter ses AirPods à son ordinateur Windows 10

Les AirPods sont extrêmement bien pensés pour s'associer aux produits Apple. Et pour le reste ? Les écouteurs true wireless restent compatibles avec Windows 10, mais la connexion n'est pas aussi simple et "magique" que d'habitude. Suivez le guide !

Avec ses AirPods, Apple a révolutionné le marché des écouteurs Bluetooth et a propulsé la catégorie des true wireless. Conçus pour faire partie de l’écosystème à la pomme, ils se connectent de manière presque automatique aux iPhone, iPad et autres Mac.

Cependant, on peut tout aussi bien utiliser des AirPods avec un PC sous Windows 10. Apple a en effet prévu un système de connexion plus classique pour tous les appareils tiers. Un système semblable à la plupart des écouteurs et casques Bluetooth lambda.

Comment connecter ses AirPods à Windows 10

Pour connecter ses AirPods sur son PC, assurez-vous que vos écouteurs sont chargés et dans leur boîte. Sur Windows, ouvrez les Paramètres et le menu Périphériques.

Dans l’onglet Appareil Bluetooth et autres, cliquez sur Ajouter un appareil Bluetooth, puis sur Bluetooth pour commencer à connecter vos AirPods à votre PC.

Prenez à présent la boîte de vos AirPods, ouvrez-la et appuyez sur le petit bouton à l’arrière pendant quelques secondes jusqu’à ce que le témoin lumineux clignote en blanc.

Sur Windows, vos AirPods devraient apparaître dans la liste des appareils Bluetooth à connecter. Sélectionnez-les et cliquez sur Connecter.

Et voilà, vos AirPods sont ajoutés à votre PC. Une manipulation somme toute semblable à la connexion avec n’importe quel autre appareil Bluetooth classique puisqu’au final, les AirPods restent des écouteurs Bluetooth optimisés pour Apple.

Ils peuvent donc se connecter à n’importe quel appareil compatible comme également un smartphone ou une tablette sous Android !

Les AirPods sous Windows 10, une bonne solution ?

Lorsqu’ils ne sont pas connectés à un appareil Apple, les écouteurs perdent quelques fonctions comme l’association avec Siri ou celles liées aux différents capteurs. Vous gardez la qualité sonore très « neutre » des AirPods, leur confort et leur tenue à l’oreille dans un format compact très facile à transporter. La réduction de bruit active des AirPods Pro fonctionne aussi sans problème sur Windows.

On ne vous conseille pas forcément de craquer pour des AirPods pour les utiliser uniquement sur votre PC, mais si vous avez un iPhone et que vous êtes amené à devoir les utiliser sur Windows, c’est évidemment une solution intéressante.