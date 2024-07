Quand l’Apple Watch joue au mini-smartphone

Vous en avez marre de votre smartphone envahissant ? tinyPod propose une alternative étonnante en transformant votre Apple Watch en mini-téléphone.

Une Apple Watch qui double soudainement de taille. Non, ce n’est pas de la magie, c’est tinyPod ! Cet accessoire promet de transformer votre montre connectée en un appareil hybride, à mi-chemin entre la smartwatch et le smartphone ultra-compact. Le concept est simple : un boîtier allongé qui accueille votre Apple Watch et la rend beaucoup plus facile à manipuler.

Mais comment ça marche concrètement ? La partie supérieure du boîtier laisse apparaître l’écran tactile de votre montre, tandis que la partie inférieure est équipée d’une molette rotative. Cette dernière reprend la fonction de la couronne digitale de l’Apple Watch, vous permettant de naviguer dans les apps et de zoomer avec une facilité déconcertante.

Maintenant, la grande question : tinyPod peut-il vraiment remplacer votre précieux smartphone ? Eh bien, ça dépend de vos besoins et de votre modèle d’Apple Watch. Si vous avez une version cellulaire avec un forfait 4G LTE, vous pourrez effectivement profiter des fonctionnalités de base d’un téléphone : appels, messages (même WhatsApp !), et musique en streaming. Vous pourrez même payer sans contact.

Mais attention, ne vous emballez pas trop vite. Certes, tinyPod promet de vous libérer de la distraction des réseaux sociaux, mais il faut bien avouer que l’expérience utilisateur ne sera pas la même qu’avec un vrai smartphone. L’écran reste petit et certaines apps pourraient être difficiles à utiliser. De plus, n’oubliez pas que votre Apple Watch a besoin d’un iPhone pour fonctionner pleinement. On est loin de l’indépendance totale.

Les sacrifices nécessaires

Comme dans toute relation, il faut faire des compromis. Avec tinyPod, vous dites adieu aux fonctionnalités de fitness et de santé de votre Apple Watch. Fini le suivi de vos pas ou de votre fréquence cardiaque ! C’est le prix à payer pour transformer votre montre en mini-téléphone.

En contrepartie, tinyPod promet une autonomie de plusieurs jours. C’est tentant, surtout quand on connaît la durée de vie limitée de la batterie de l’Apple Watch. Mais encore une fois, prenez cette promesse avec des pincettes. L’utilisation intensive de votre montre comme un téléphone risque de drainer la batterie plus rapidement que prévu.

Parlons gros sous. tinyPod est disponible en précommande pour 79,99 dollars, tandis que la version Lite (sans molette cliquable) est proposée à 29,99 dollars. Si vous avez une Apple Watch Ultra, préparez-vous à débourser 10 dollars de plus. Et n’oubliez pas les frais de port, qui peuvent grimper jusqu’à 19 euros pour une livraison en Europe.