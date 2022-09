Comment mettre à jour son Apple Watch pour bénéficier de watchOS 9 ?

Avec l'arrivée de watchOS 9, vous allez surement vouloir mettre à jour votre Apple Watch. On vous explique comment télécharger et installer la dernière version de watchOS sur votre montre connectée.

En plus, des multiples correctifs, Apple propose en moyenne une fois par an une mise à jour majeure de watchOS, le système d’exploitation de l’Apple Watch. L’occasion de profiter d’un produit plus stable et de nouvelles fonctionnalités. Nous allons vous expliquer comment mettre à jour une Apple Watch, que ce soit depuis votre iPhone ou directement depuis votre montre connectée.

La nouvelle mise à jour de l’Apple Watch arrive. watchOS 9 apporte son lot de nouvelles fonctions. Rendez-vous sur cette page pour les connaître, ainsi que les apports des correctifs.

Sachez que la dernière mouture de l’OS est compatible avec les modèles suivants :

Comment mettre à jour votre Apple Watch avec votre iPhone ?

Pour mettre à jour votre Apple Watch, elle doit être chargée au moins à 50 % et être posée sur son support de charge (alimenté), pour que la mise à jour puisse se lancer. Sans oublier que votre iPhone doit être à jour et de préférence connecté à internet via Wi-Fi et suffisamment chargé.

Ceci fait, il ne reste plus qu’à suivre ces quelques étapes :

Sur votre iPhone, lancez l’application Watch .

. Si vous n’arrivez pas par défaut sur votre tocante (au cas où vous en auriez plusieurs d’associées à votre smartphone), choisissez l’onglet Ma montre .

. Ensuite, appuyez sur Général puis sur Mise à jour logicielle.

Si une mise à jour est disponible, une ligne Télécharger et installer apparaît, appuyez dessus.

Sachez qu’en cas de problème durant la mise à jour, une fonction permet depuis iOS 15.4 de restaurer l’Apple Watch depuis son iPhone.

Comment installer directement les mises à jour de son Apple Watch ?

Depuis watchOS 6, la montre connectée Apple peut-être mise à jour directement sans avoir à passer par un iPhone. L’opération est tout aussi simple, mais nécessite tout de même d’avoir un iPhone à portée de main.

Appuyez une fois sur la molette ( Digitale Crown ) pour accéder à votre bibliothèque d’applications.

) pour accéder à votre bibliothèque d’applications. Sélectionnez Réglages.

Appuyez sur Général, puis sur Mise à jour logicielle.

Si une mise à jour est disponible, elle s’affichera. Faites défiler vers le bas pour atteindre le bouton Télécharger et installer, et appuyer dessus.

Attention, ici, vous aurez besoin de votre iPhone pour valider les conditions d’utilisations

Quand la mise à jour est copiée dans votre montre, le bouton Installer apparait à l’écran. Cliquez dessus.

apparait à l’écran. Cliquez dessus. Après quelques minutes et un redémarrage, votre Apple Watch est prête.

Habituellement, lorsqu’une mise à jour est disponible, vous en serez informés par votre montre ou votre smartphone par un message indiquant « Le logiciel de votre Apple Watch n’est pas à jour ». Il arrive parfois qu’Apple mette à disposition une version bêta de watchOS. Toutefois, ne le faites que si vous avez une certaine maîtrise technique et que d’éventuels dysfonctionnements ne risquent pas d’affecter votre quotidien.

Tout comprendre à la mise à jour vers watchOS 9

Pourquoi je n’arrive pas à mettre à jour mon Apple Watch ?

Si vous n’arrivez pas à mettre à jour votre Apple Watch, plusieurs éléments peuvent expliquer votre problème. Tout d’abord, vérifiez que votre iPhone soit bien mis à jour et dispose d’assez de batterie, d’espace mémoire et qu’il est connecté en Wi-Fi. De même, vérifiez l’espace disponible sur votre Apple Watch (Réglages → Général → Utilisation).

Quelle est la dernière mise à jour pour l’Apple Watch ?

La dernière mise à jour de l’Apple Watch est watchOS 9. Cette version apporte notamment un suivi du sommeil plus complet, un rappel des traitements, un mode d’économie d’énergie, des données plus précises, les zones de fréquence cardiaque et plus encore.

