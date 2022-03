Votre iPhone peut désormais venir au secours de votre Apple Watch en rade

Avec iOS 15.4, Apple a amélioré un point critique qui pouvait toucher les utilisateurs d'Apple Watch : l'impossibilité de restaurer sa montre connectée en cas de bug sévère. Désormais, cela pourra se faire tout simplement grâce à l'iPhone.

Un rond rouge entourant un point d’exclamation de la même couleur et un message d’erreur : votre Apple Watch ne répond plus et impossible de la relancer. Le bug est là et seul un passage en SAV pourra lui redonner vie, moyennant quelques jours d’immobilisation.

C’est désormais du passé. Avec le déploiement de watchOS 8.5 sur Apple Watch et iOS 15.4 sur iPhone, Apple a réglé un problème bien gênant, comme l’a repéré le site WatchGeneration. Votre iPhone peut venir au secours de votre Apple Watch qui aurait planté et aider à sa restauration.

Une reconnaissance par l’iPhone

Comme l’explique Apple sur son site Support, si votre montre rencontre un problème nécessitant sa mise à jour ou sa restauration, le simple fait d’approcher un iPhone, connecté au Wi-Fi et Bluetooth activé, va afficher un message sur l’écran de la Watch comme sur celui du smartphone pour réparer celle-ci et gérer le problème. C’est le même type d’écran qui pop comme lors de la toute première configuration de la montre.

Vous n’avez alors qu’à mettre l’Apple Watch en charge et à double-cliquer sur son bouton latéral pour lancer l’opération. Toutes les étapes s’affichent alors. Cette opération est également valable en cas d’affichage du message de bug avec le point d’exclamation rouge. Il suffira de double-cliquer sur le bouton latéral après avoir vu le message s’afficher sur l’iPhone pour lancer la restauration.

C’est là le principal changement apporté par le déploiement de watchOS 8.5 sur les Apple Watch avec la possibilité d’autoriser des achats et des abonnements sur Apple TV depuis sa montre, ou bien d’accéder à son certificat Covid depuis l’application Cartes.

