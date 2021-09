watchOS 8 est disponible sur Apple Watch : ce qu’il faut savoir avant de l’installer

À compte de ce mardi soir, Apple met à jour les systèmes d’exploitation de ses appareils et notamment watchOS 8. La nouvelle mouture à destination des Apple Watch s’enrichit de nombreuses améliorations pour vos messages, mais aussi pour la photo ou encore la maison.

Moins d’une semaine après la présentation de l’Apple Watch Series 7 lors de la keynote de rentrée, Apple déploie son nouveau système d’exploitation watchOS 8 à compter de ce lundi.

Dévoilé lors de la WWDC 2021, il fait la part belle à la santé, les photos et les échanges avec vos amis.

Quand sort watchOS 8 et à quelle heure ?

watchOS 8 sera déployé à compter du lundi 20 septembre aux alentours de 19 heures (heure de Paris). Mais il est possible que la mise à jour ne soit pas immédiatement disponible sur votre appareil.

Comment installer watchOS 8 ?

Pour procéder à l’installation de watchOS 8 sur votre Apple Watch, il faut avoir préalablement installé iOS 15 sur votre iPhone (6s ou version ultérieure) et que votre montre connectée dispose d’au moins 50 % d’autonomie.

Posez-la sur son socle de chargement (ou tout autre socle compatible).

Sur votre iPhone, allez dans l’app Watch, puis dans l’onglet Ma montre. Dans Général, cliquez sur Mise à jour logicielle. Si celle-ci ce n’est pas faite automatiquement après la mise à jour de l’iPhone vers iOS 15, vous pourrez lancer manuellement la mise à jour.

Il faut tout d’abord aller dans l’app Watch sur iPhone Si la mise à jour ne démarre pas automatiquement, vous pouvez procéder manuellement

Quels sont les appareils compatibles avec watchOS 8 ?

watchOS 8 pourra être installé sur les Apple Watch suivantes :

Quelles sont les nouveautés ?

Santé

Comme toujours, Apple ajoute de nouvelles fonctionnalités pour la santé avec son nouvel OS pour montres connectées. Tout d’abord, l’application Respirer est repensée et enrichie pour devenir un moment de relaxation et détente complet. Elle se nomme désormais Pleine Conscience. Une incitation à vous concentrer un court moment (1 minute) sur une animation pour couper un peu du monde environnant.

Vous pouvez aussi désormais mesurer votre fréquence respiratoire durant le sommeil et faire un suivi sur plusieurs jours consécutifs pour avoir un état de la qualité de votre sommeil.

Cœur de l’utilisation de l’Apple Watch, la partie Exercice devient un peu plus fournie. Tout d’abord en ajoutant une détection de chute durant un exercice (notamment à vélo). L’Apple Watch sera alors capable d’appeler des secours si nécessaire. La montre peut enfin détecter si vous avez démarré une activité et enregistrer les données préalables à votre déclenchement pour plus de justesse dans le suivi. Elle sait aussi mettre automatiquement en pause ou redémarrer en tenant compte de votre attitude. Fini d’oublier de relancer le compteur du vélo et de manquer ainsi plusieurs kilomètres parcourus avant de le réaliser.

D’autres sports font leur apparition comme Pilates ou le tai-chi, ainsi qu’une meilleure prise en compte des activités vélo.

Photo

La photo est aussi au menu de la refonte. Les photos peuvent désormais apparaître en mode Portrait, comme en surimpression sur votre écran avec l’heure en fond et un affichage avec un effet de superposition dynamique.

Les souvenirs de votre app Photos sur iPhone se synchronisent mieux sur la Watch désormais. Celle-ci affiche une mosaïque avec des extraits de votre collection du jour. Vous pouvez également partager plus facilement vos photos via Messages ou Mail depuis votre montre en quelques clics.

Maison connectée

Il sera désormais beaucoup plus facile de piloter les objets connectés de sa maison depuis sa montre avec un affichage plus fluide et des icônes plus grosses. Les scénarios sont plus facilement accessibles et watchOS 8 est capable de vous proposer intuitivement certains en fonction de l’heure du jour. L’OS peut aussi faire des suggestions d’automatisation ou d’action en fonction de l’objet utilisé. Les caméras de surveillance compatibles HomeKit peuvent également être consultées depuis la montre, avec la possibilité pour certains modèles d’interagir avec vos visiteurs.

watchOS 8 permet de visualiser ses flux caméra // Source : Appl watchOS 8 a repensé l’app Maison // Source : Apple

Communication

La fonction Griffonner arrive sur Apple Watch. Elle permet d’écrire votre message au doigt directement sur le clavier. Et vous pourrez même ajouter plus facilement des emojis ou des GIF. Pour corriger plus facilement vos messages avant envoi, la Digital Crown sert enfin réellement de curseur sur l’écran pour revenir exactement à l’endroit du texte nécessitant une correction. Les partages de musique depuis l’app Musique via Messages ou Mail sont également facilités.

Et aussi

L’Apple Watch peut encore plus devenir un « double de vos clés ». Clé de voiture, clé de maison, clé d’hôtel… la montre peut à présent jouer la compatibilité avec de nombreuses marques. Et la Watch Series 7 pourra même, grâce à la puce U1 intégrée, déverrouiller votre véhicule dès que vous vous en approchez ou activer l’alarme si vous vous éloignez (avec les marques partenaires).

Présente sur tous les appareils, la fonction Concentration arrive aussi sur Apple Watch. Tous vos réglages sur iPhone, iPad ou Mac pourront être appliqués également à votre montre.

L’App Contacts permet de modifier rapidement une fiche contact depuis la montre. Vous pourrez aussi recevoir des avertissements météo lorsque des intempéries sont annoncées. La Watch peut aussi gérer plusieurs minuteurs en demandant à Siri qui pourra aussi les nommer plus facilement.

Localiser est accessible depuis la montre pour retrouver vos appareils Apple grâce à votre montre (AirPods, iPhone, etc.).

