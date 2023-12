C’est l’état d’urgence chez Apple pour sauver l’Apple Watch

Apple n'a plus le droit de commercialiser ses montres Apple Watch Ultra 2 et Series 9 aux États-Unis. À quelques jours de Noël, c'est la panique à Cupertino pour trouver une solution.

L’annonce est tombée hier : Apple ne peut plus commercialiser ses montres Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis dès le 21 décembre, à quelques jours de Noël. En cause, un conflit juridique avec le groupe Masimo autour du brevet sur la mesure du taux d’oxygène dans le sang (SpO2). Apple a enfreint le brevet avec ses deux dernières Apple Watch et n’a plus le droit de les vendre sur le territoire américain.

Chez Apple, le produit phare reste l’iPhone, mais le marché de l’Apple Watch représente quelque 17 milliards de dollars et une part importante de l’avenir de la marque. Il est donc urgent pour la firme de trouver une solution. Dans les bureaux de Cupertino, cela semble être l’état d’urgence, comme le décrit le média Bloomberg.

Une mise à jour logicielle ?

Les ingénieurs d’Apple travaillent d’arrache-pied sur une mise à jour des algorithmes permettant de calculer le niveau de SpO2, mais aussi la façon de présenter le résultat aux utilisateurs. Dans les deux cas, il s’agit d’un effort pour s’éloigner du brevet du groupe Masimo. L’objectif est de satisfaire l’ITC, l’International Trade Commission, l’agence responsable de l’interdiction à la vente des Apple Watch aux États-Unis. D’après Bloomberg, Apple ne souhaiterait pas trouver d’accord financier avec Masimo. Le développement d’une solution logicielle devrait toutefois prendre du temps. Une fois les changements développés, il faut les tester longuement, en particulier pour un produit comme l’Apple Watch qui touche à la santé de l’utilisateur.

En attendant, Apple doit aussi faire face à l’urgence. Le média décrit comment la firme prépare et envoi une nouvelle signalétique pour ses boutiques Apple Store pour mettre en avant son Apple Watch SE, dernière montre qu’elle peut encore commercialiser outre-Atlantique. D’ici à quelques jours, Apple devrait arrêter la vente des deux montres concernées sur son site, mais aussi dans ses boutiques physiques.

Si les ingénieurs ne trouvent pas une solution logicielle pour permettre la reprise des ventes, Apple devra procéder à un changement de design matériel de ses produits. Une stratégie beaucoup plus couteuse et qui prendrait beaucoup plus de temps. D’après Masimo, une solution logicielle serait insuffisante pour se défaire du brevet, mais la décision reviendra à l’autorité américaine.

Selon Bloomberg, si Apple doit vraiment modifier le hardware de son Apple Watch, il faudrait au moins trois mois pour à nouveau pouvoir produire et expédier le produit. Cela, sans compter le temps nécessaire pour l’autorité américaine de réévaluer le fonctionnement de l’Apple Watch et sa conformité au brevet.

En France, l’Apple Watch est toujours commercialisé à ce stade. Masimo est une entreprise américaine comme Apple et les deux sociétés ne semblent pas en conflit en dehors des États-Unis.