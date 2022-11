Prise en main de la Razer Edge 5G : à qui s’adresse la console de jeu portable sous Android ?

Razer se lance sur le marché de la console de jeu avec un produit sous Android. Nous avons pu la prendre en main lors d'une courte session, voici nos premières impressions.

Depuis le succès de la Nintendo Switch et plus récemment du Steam Deck de Valve, les consoles portables ont trouvé un nouveau design en vogue. D’autres marques aimeraient désormais investir ce marché. On a ainsi vu Logitech dévoiler sa console Logitech G Cloud et désormais voici la Razer Edge.

Une console sous Android et pas un smartphone

Présentons à nouveau le concept de ce produit qui est assez particulier. Il s’agit d’un appareil ressemblant à un smartphone, mais dénué de plusieurs composants importants comme l’appareil photo dorsal ou l’application téléphone. Razer y associe une version particulière de sa manette Razer Kichi V2 pour en faire une console portable.

En faisant l’impasse sur certains composants inutiles pour une console de jeu, les ingénieurs de Razer peuvent profiter de l’espace pour améliorer le refroidissement de la puce et le volume de la batterie.

C’est en fait surtout par son système d’exploitation que l’on se rapproche d’un smartphone : le produit tourne sous l’Android de Google avec le Google Play Store. Pas de jeux exclusifs ou dédiés à cette console. Cela veut dire qu’il n’y a pas besoin de racheter les jeux que l’on a déjà sur son smartphone, mais cela signifie également une absence de jeux premium à haut budget que l’on retrouve chez Nintendo ou sur le Steam Deck.

Une fiche technique impressionnante

La console Razer Edge sera lancée dès le début de l’année 2023 aux États-Unis à partir de 399,99 dollars pour la version Wi-Fi. Une version 5G est déjà prévue avec l’opérateur Verizon.

Voici ce que le Razer Edge propose pour ce prix.

Puce Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1

8 Go de RAM LPDDR5

Écran 6,8 pouces Full HD+ AMOLED 144 Hz (2400 x 1080 pixels)

128 Go de stockage UFS 3.1 (lecteur de microSD jusqu’à 2 To)

Caméra frontale de 5 MP 1080p @ 60 fps

Batterie de 5000 mAh

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

La puce G3x Gen 1 a été dévoilé par Qualcomm en même temps que le Snapdragon 8 Gen 1. Il s’agit d’une puce dédiée au jeu vidéo, qui met l’accent sur sa puissance graphique.

Nos impressions

L’expérience proposée par le Razer Edge lors de notre prise en main se rapproche beaucoup de celle d’un smartphone moderne avec une manette en accessoire. On a un large écran avec des bordures plutôt fines et une manette de chaque côté pour contrôler le jeu.

Après une petite session de jeu, le système de refroidissement de l’appareil semblait parfaitement capable de le garder au frais. C’est plutôt bon signe pour les performances.

Si le format de l’écran peut intriguer, les jeux mobiles sont depuis longtemps adaptés à des formats larges (plus large que le 16:9). Cela permet à Razer de s’équiper d’une bluffante dalle Amoled 144 Hz qui sera sans doute l’un des points forts du produit.

La version de la manette Razer Kichi proposée avec la console Razer Edge intègre un port jack 3,5 mm pour connecter un casque et un système de vibration. Razer nous a indiqué que pour l’heure, cette version de la manette serait exclusive à cette console.

Les avantages face à la Nintendo Switch

De prime abord, on avoue avoir du mal à être convaincu par l’idée du produit. La question est simple : pourquoi aller acheter une console qui peut faire tourner les mêmes jeux que son smartphone, plutôt qu’une console dédiée comme la Switch ou le Steam Deck ? C’est la question que l’on a directement posée à Razer, et la réponse est plutôt convaincante.

Tout d’abord, comme nous l’avons expliqué, sur cet appareil, il n’y a pas besoin de racheter ses jeux. On retrouve l’accès aux mêmes sauvegardes, aux mêmes jeux, avec les mêmes achats in-app que sur notre smartphone.

Le deuxième avantage est d’utiliser un appareil dédié. On ne va donc pas consommer la batterie de notre smartphone qui pourra être réservé à un usage professionnel.

Dernier avantage immédiat : l’accès aux services de cloud gaming. Impossible de jouer sur GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming depuis une Switch et l’accès depuis un Steam Deck n’est pas évident. Ici, c’est intégré nativement et complètement pensé pour cet usage, notamment avec le modèle 5G.

Bonne idée de la part de Razer, l’Epic Game Store a également été préinstallé pour retrouver Fortnite plus facilement, le jeu étant toujours banni du Google Play Store.

À qui s’adresse ce produit ?

Le responsable de Razer présent lors de notre prise en main semblait croire au futur marché des consoles portables sous Android. De notre côté, on émet encore quelques réserves pour le marché occidental biberonné depuis longtemps aux consoles de Nintendo, Sony et Microsoft.

En revanche, sur les autres marchés bien plus friands de jeux mobiles comme la Chine, l’Inde et les pays émergents, les consoles portables comme la Razer Edge pourraient trouver un grand intérêt auprès du public. Ce n’est pas pour rien si les marques multiplient les smartphones « gaming » depuis plusieurs années, en particulier les marques chinoises.

Reste désormais à attendre les tests de la presse pour vérifier l’autonomie du produit, sa gestion de la chauffe et les performances de sa puce G3x Gen 1.