Razer Edge officialisé : ce n’est plus un prototype, c’est une véritable console portable

Razer a officialisé l'Edge, une console de jeux qui était jusqu'à maintenant au stade de prototype.

Razer aime exposer des concepts, cette fois-ci, ils ont été plus loin. En effet, ils ont donné vie au concept console Snapdragon G3x Gen 1. Rappelons que cette machine n’était destinée qu’aux développeurs, pour la promotion de la puce Snapdragon G3x Gen 1. Dans cette tendance actuelle, Logitech a lancé la GCloud et Valve son Steam Deck, Razer a transformé le concept en véritable produit : le Razer Edge.

Si un smartphone peut déjà être une plateforme de gaming très aboutie, Qualcomm veut proposer une autre catégorie de produits dédiés uniquement au jeu, un peu comme ce que propose déjà GPD par exemple. Le succès de la Switch ou du Steam Deck a surement aidé à aiguiser leur appétit. D’ailleurs, Razer a déjà conçu des smartphones, et ils ont déposé des brevets en 2019… d’une machine très similaire.

Ni un smartphone, ni une tablette

Le Razer Edge n’est donc ni un smartphone, ni une tablette, c’est une console portable équipée d’Android. Deux variantes sont présentées, la première n’a qu’une connectivité Wi-Fi, tandis que la seconde est compatible 4G et 5G.

Quant à Android, cette console aura droit aux services Google, mais il y aura aussi des launchers préinstallés comme celui d’Epic Games (Fortnite et Rocket League Sideswipe), des services de streaming en Cloud comme le Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now, ou encore les applications proposant un accès complet à distance aux ludothèques PC comme Steam Link, Moonlight et Parsec.

D’un point de vue technique, la console Razer Edge intègre un écran AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une définition de 2400 × 1080 pixels (FHD+). Techniquement, c’est bien mieux que ce que propose Nintendo, Valve, Logitech et ainsi de suite. Concernant les performances, elle devra compter sur un SoC Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1. C’est un SoC avec huit cœurs Kyro, et un GPU Adreno. Nous avons encore peu de détails techniques, on sait que la batterie aura une capacité de 5000 mAh.

Ce qui est intéressant ici est que la console Razer Edge est équipée de deux joypads détachables conçus à partir du Kishi V2. Pour rappel, le Kishi est un accessoire pour smartphone plug and play et surtout un concept intéressant, qui donne à son smartphone un air de Nintendo Switch Lite ou de Steam Deck. Sur l’Edge, le concept est le même, mais en plus des fonctions et des boutons (boutons à micro-switch placés en façade et le D-pad) du Kishi V2, la console Edge profite d’une technologie de retour haptique Razer HyperSense et d’un port audio de 3,5 mm.

The Razer Edge is the Ultimate Android Gaming Handheld powered by the exclusive Snapdragon G3x Gen 1. Built with an active-cooled gaming chipset & 144Hz AMOLED display, enjoy unbeatable gaming performance. Comes with a Razer Kishi V2 Pro—reserve one now: https://t.co/MYU7PkrxHV pic.twitter.com/EBLxh5dOM0 — R Λ Z Ξ R (@Razer) October 15, 2022

La console Razer Edge sera disponible d’ici janvier 2023 sur le store de Razer, pour 400 dollars en version Wi-Fi. Pas de tarif en Europe ni d’information sur sa disponibilité, mais on imagine un tarif proche des 400 euros. Concernant la version, elle ne devrait être disponible que chez Verizon, un opérateur mobile américain.

