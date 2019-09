Razer à l’œuvre sur une concurrente survitaminée de la Switch ? Possible. L’antenne de la marque à Singapour a déposé le 5 mars 2019 une demande de brevet pour « un contrôleur de jeu pour appareil mobile et une méthode de fonctionnement pour un contrôleur de jeu ». Déposé par la suite aux États-Unis et auprès de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), le 1er août dernier, ce brevet laisse croire au lancement d’une fille spirituelle du Razer Edge Pro, sorti en 2013.

Le document déposé par Razer dévoile une console de jeu portable ressemblant à s’y méprendre à une Switch. On y découvre une partie tablette disposant d’un écran aux bordures amincies. Cette dernière est cernée par deux contrôleurs de jeu détachables. Ces deux contrôleurs arborent un même nombre de touches et disposent chacun d’un joystick et de deux gâchettes. La manette gauche comporte un indicateur LED situé sous les touches directionnelles. Au même endroit, mais du côté droit cette fois-ci, se situe une touche utilisée pour de nombreuses fonctions en jeu, dont la mise en pause, précise le site néerlandais Let’s Go Digital.

Le Razer Edge Pro explicitement mentionné dans le brevet

Dans son brevet, Razer évoque explicitement son Razer Edge Pro. Encombrant et lourd (1,4 kilo en tout), mais performant et fonctionnant sous Windows, l’appareil avait fait parler de lui en 2013. Razer chercherait à gommer ses défauts avec cette potentielle console portable. Let’s Go Digital indique pour sa part que les deux contrôleurs seraient conçus pour fonctionner séparément l’un de l’autre. Plus intéressants, ces derniers sont aimantés à la partie tablette, contrairement aux Joy-Con de la Switch, qui se glissent sur les bords de l’écran grâce à un système de rails.

Cette fixation magnétique est décrite comme ayant été étudiée pour placer les contrôleurs au bon endroit sans intervention de l’utilisateur. Elle permettrait en outre une bonne prise en main. Les contrôleurs fonctionneraient grâce une connexion Bluetooth et disposeraient chacun d’une batterie dédiée.

Reste à savoir quand cette intrigante console pourrait être présentée. Let’s Go Digital, mise sur le CES 2020, prévu du 7 au 10 janvier à Las Vegas. Et pour cause le Razer Edge Pro avait en son temps été présenté sur le salon américain. Le prix du nouveau projet de Razer est nettement plus flou, même si l’on peut raisonnablement penser qu’il sera plus élevé que celui d’une Switch. De la même manière, on ignore si Razer choisira de commercialiser séparément les contrôleurs et la tablette… ou si l’ensemble sera vendu en bundle. Réponse possible début 2020.