G Cloud : Logitech lance sa console portable dédiée au cloud gaming

Logitech a dévoilé officiellement sa Logitech G Cloud Gaming Handled, une console portable semblable à la Switch, mais mettant en avant les services de cloud gaming.

Alors que Logitech organise en ce moment son événement Logi Play, destiné à mettre en avant sa nouvelle gamme de produits gaming, le constructeur suisse en a profité pour lever le voile sur sa console portable destinée au cloud gaming, la Logitech G Cloud Gaming Handled.

Initialement teasée par le constructeur au début du mois d’août — avant de faire l’objet d’un leak il y a quelques semaines — cette console est en fait conçue pour une utilisation des services d’abonnement en cloud gaming comme GeForce Now, Microsoft Xbox Cloud Gaming (tous deux préinstallés sur la console), Google Stadia ou Amazon Luna. Elle a été développée en partenariat avec le géant chinois Tencent.

Comme on pouvait s’y attendre, la G Cloud Gaming Handled est en fait une console portable dont le design n’est pas sans rappeler celui de la Nintendo Switch, sans les manettes détachables, ou le Steam Deck de Valve. Elle embarque un écran LCD Full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un ratio d’image de 16:9. Du côté de la configuration des touches et des sticks, on a droit à un positionnement asymétrique avec, sur la gauche, un stick en haut et une croix multidirectionnelle en bas et, sur la droite, quatre touches A, B, X et Y en haut et un stick en bas. Au dos, quatre gâchettes sont présentes pour prendre en charge la plupart des touches proposées par les jeux disponibles sur les services de cloud gaming.

Une console portable basée sur le cloud… mais sans 4G

Sous le capot, la Logitech G Cloud Gaming Handled est équipée d’une puce Snapdragon 720G milieu de gamme avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible par port microSD. Il faut dire que l’utilisation de la console, essentiellement orientée vers le cloud gaming, n’exige pas un monstre de puissance puisque les jeux seront traités dans les data centers des différents fournisseurs. Notons cependant qu’en plus des services de cloud, la console de Logitech permettra également d’accéder au catalogue du Google Play Store, puisqu’elle embarque Android. On pourra donc y retrouver également les applications de Google comme YouTube ou Chrome.

Malheureusement, pour le cloud gaming, la Logitech G Cloud Gaming Handled sera essentiellement réservée à un usage domestique. Il faut dire que la console n’est compatible qu’avec le Wi-Fi et n’embarque aucun emplacement pour carte SIM.

La batterie est quant à elle d’une capacité de 6000 mAh et peut se recharger à l’aide de la prise SB-C 3.1. Notons également que la console affiche un poids plutôt conséquent de 463 grammes, plus élevé que celui de la Nintendo Switch.

Malheureusement, la Logitech G Cloud Gaming Handled n’est pour l’heure lancée qu’outre-Atlantique, aux États-Unis et au Canada, où elle sera proposée au prix de 349,99 euros dès le 17 octobre. Pour l’heure, aucune disponibilité n’a été annoncée en France.

