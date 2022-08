Logitech : voici la future console cloud gaming façon Nintendo Switch

Evan Blass partage trois images riches en informations sur la future « Logitech G Gaming Handheld », la console portable orientée cloud gaming que prépare Logitech en collaboration avec Tencent. On y voit le design de l'appareil (semblable à une Nintendo Switch) et son interface sous Android.

Le format de la Nintendo Switch a fait des émules. Après le Steam Deck de Valve, nous aurons aussi droit au « Logitech G Gaming Handheld ». Pour rappel, cette future console portable est le fruit d’une collaboration entre Logitech et Tencent et sera très tournée vers le cloud gaming.

On ne sait pas encore si le nom « Logitech G Gaming Handheld » sera vraiment celui utilisé sur le marché, mais c’est pour le moment ainsi que la marque en parle sur le site web qui tease officiellement cette console de jeux.

Des images de la Logitech G Gaming Handheld

Or, pas besoin d’attendre les annonces du constructeur pour en savoir plus. Le célèbre leaker Evan Blass (@evleaks sur Twitter) partage d’ores et déjà trois images de l’appareil.

Logitech G Gaming Handheld pic.twitter.com/FfEaszNwyw — Evan Blass (@evleaks) August 30, 2022

Chaque visuel est intéressant à observer. Sur le premier, par exemple, on peut voir la face avant de la console, la forme globale de l’appareil et la surface occupée par l’écran (entouré d’un cadre noir assez large). C’est l’occasion aussi de s’attarder sur la disposition des touches : un joystick de chaque côté, une croix directionnelle et un bouton Logitech G à gauche, les touches A, B, X et Y en plus d’un bouton Accueil à droite.

À cela s’ajoute ce qui semble être des touches pour les options près de chaque coin supérieur de l’écran, aux mêmes endroits que les + et – d’une Nintendo Switch.

Une console sous Android ?

Une autre image partagée par Evan Blass (en Une de cet article), montre la Logitech G Gaming Handheld de dos en train d’être utilisée. On peut apercevoir les quatre gâchettes, le contrôle du volume et une sorte de loquet (sans doute pour allumer et éteindre l’appareil). On distingue aussi une forme oblongue qui pourrait être un bouton supplémentaire ou un cache, difficile de deviner pour le moment.

Enfin, l’une des photos montre la console en cours d’utilisation avec l’écran allumé. Celui-ci affiche un carrousel avec le curseur arrêté sur la rubrique Google Play Store. On peut dès lors penser que la Logitech G Gaming Handheld sera propulsée par Android. Une hypothèse qui se corrobore lorsqu’on pose les yeux tout à droite de l’interface où apparaissent les logos du navigateur Chrome et de YouTube.

Au milieu de tout cela, les icônes sur les autres cases du carrousel suggèrent un accès à des services de cloud gaming : Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now et Steam Remote Play. En haut à gauche, cinq onglets de navigation se montrent. De gauche à droite, on a a priori la gestion du profil, les messages, les captures d’écran, les paramètres généraux et le menu d’alimentation.

Dans le coin supérieur droit, la barre d’état affiche l’heure, les connexions Bluetooth et Wi-Fi ainsi que le niveau de batterie. Ainsi, en trois images, on apprend déjà beaucoup de choses sur cette future console portable qui devrait voir le jour d’ici la fin de l’année.

