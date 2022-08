Logitech va lancer une console portable dédiée au cloud gaming d’ici la fin de l’année

Logitech a annoncé la sortie, plus tard dans l'année, d'une console portable dédiée au cloud gaming conçue en partenariat avec Tencent et développée avec Nvidia et Microsoft.

La Nintendo Switch a réussi à redonner un coup de boost aux consoles portables. Il faut dire que, depuis son lancement en 2017, la console de Nintendo a inspiré de nombreux autres constructeurs qui intègrent désormais un format portable avec une bonne puissance et un large écran. C’est le cas notamment de Valve avec son Steam Deck, mais également du concept UFO d’Alienware ou de l’Aya Neo Pro.

Néanmoins, toutes ces consoles portables ont un même problème. Il s’agit en fait d’ordinateurs portables particulièrement lourds et pas nécessairement adaptés à un usage en réelle mobilité compte tenu du poids important des composants et des systèmes de refroidissement.

De son côté, Logitech a indiqué travailler sur une autre approche pour développer sa première console portable. Dans un communiqué de presse publié ce mardi, le constructeur suisse a annoncé un partenariat avec l’éditeur chinois Tencent pour développer une console de jeu basée sur le cloud gaming. Pour ce faire, les deux groupes ont annoncé travailler directement avec deux acteurs majeurs du cloud gaming : Nvidia GeForce Now et Microsoft Xbox Cloud Gaming :

Aujourd’hui, Logitech G et Tencent Games annoncent un partenariat qui mènera à une console portable de cloud gaming sur le marché plus tard cette année et qui combinera l’expertise matérielle de Logitech G à l’expertise dans les services logiciels de Tencent.

Le cloud gaming pour un appareil plus compact

La promesse de cette nouvelle console est surtout d’être adaptée à n’importe quel service de streaming de jeu vidéo, qu’il s’agisse de Geforce Now ou de Xbox Cloud Gaming, mais également potentiellement de Google Stadia, d’Amazon Luna ou du PlayStation Plus. L’avantage de cette solution est de permettre la production d’une machine bien plus légère, compacte et moins chère que les PC au format console portable des solutions concurrentes. « Le cloud gaming utilise des serveurs pour diffuser les jeux aux consommateurs. Il n’y a pas besoin de télécharger ou d’installer des jeux PC ou consoles. À la place, les jeux sont rendus et joués sur des serveurs distants et les utilisateurs interagissent avec eux localement sur leur appareil », précise le communiqué.

Pour l’heure, on ignore cependant quelles seront les caractéristiques de cette console portable développée par Logitech. Si la qualité matérielle n’est pas un prérequis pour profiter d’une bonne expérience en cloud gaming, il faudra néanmoins que le constructeur apporte une connectivité suffisamment efficace pour jouer non seulement chez soi, en Wi-Fi, mais également potentiellement en extérieur. Pour cela, on peut notamment imaginer une connectivité 4G, voire 5G, avec une faible latence.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.