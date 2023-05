Logitech G Cloud : où précommander cette concurrente du Steam Deck au meilleur prix ?

C'est le début d'une nouvelle ère sur le marché des consoles portables, après l'Asus ROG Ally, c'est au tour de la Logitech G Pro de paraître. Il semblerait que la tendance soit désormais tournée vers les consoles dédiées au cloud gaming et que le Steam Deck n'ait plus le monopole du marché. Dès aujourd'hui, la Logitech G Cloud est disponible en précommande à 359 euros chez plusieurs marchands.

On peut s’attendre à voir les consoles portables dédiées au cloud gaming se multiplier sur le marché dans les années à venir. Lancée par le Steam Deck de Valve, cette tendance est suivie par d’autres constructeurs. Ainsi est née la Logitech G Cloud, une sorte de Nintendo Switch tournant sous Android 11 et vous permettant de jouer aux derniers titres AAA sur le service de cloud gaming de votre choix.

Où précommander la Logitech G Cloud ?

La sortie de la Logitech G Cloud est prévue pour le 22 mai 2023, mais vous pouvez déjà la précommander en boutique officielle, chez Amazon ainsi que chez la Fnac. Vous pouvez également bénéficier de l’offre spéciale de lancement jusqu’au 22 juin : pour l’achat d’une Logitech G Cloud, vous avez un mois d’abonnement offert sur la formule prioritaire de Nvidia GeForce Now et sur Shadow ainsi que six mois offerts sur le Xbox Game Pass Ultimate si vous êtes un nouvel abonné (seulement trois mois offerts si vous êtes déjà abonné à ce service). Pour activer cette offre spéciale, vous recevrez un code pour chaque service de cloud gaming.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Logitech G Cloud. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Logitech G Cloud (2022) au meilleur prix ?

Que vaut la Logitech G Cloud ?

Nous avons déjà eu l’occasion de tester la Logitech G Cloud étant donné qu’elle a déjà fait son entrée sur le marché nord-américain et on peut attester que c’est le poids plume du marché avec 200 grammes de moins que le Steam Deck. Son design fait largement penser à la Nintendo Switch avec les Joy-Con sur les côtés et la prise en main est agréable. La Logitech G Cloud laisse également une impression de robustesse et les finitions sont excellentes. On peut toutefois dénoter un manque de rigidité dans les commandes et l’absence d’une sortie vidéo.

L’écran est peut-être le point noir de cette Logitech G Cloud, nous avons ici une dalle LCD en Full HD rafraîchie à seulement 60 Hz, on est sur le minimum syndical, même pour une console de ce type. Un écran Oled n’aurait pas été du luxe, mais l’affichage s’en sort tout de même bien au niveau de la luminosité et de la colorimétrie. Pour ce qui est de l’autonomie, la batterie de 6000 mAh est capable de tenir pendant 12 heures d’affilée selon le constructeur suisse, ce qui est tout bonnement excellent quand on compare avec le Steam Deck ou la Nintendo Switch.

La Logitech G Cloud est dotée d’une puce Snapdragon 720G et de 4 Go de RAM, ce sera donc compliqué de faire tourner des jeux gourmands installés directement sur la console. Lancer Fortnite ou Genshin Impact ne se fera pas sans souffrances. On voit que le constructeur suisse a préféré privilégier l’usage du cloud gaming.

Pour sa nouvelle console, Logitech a conclu un partenariat avec Nvidia et Microsoft, les deux gros acteurs du marché du cloud gaming et leurs services se montrent à la hauteur de leur réputation sur la G Cloud. Les adeptes du tout dématérialisé y trouveront leur compte, à condition de bénéficier d’une bonne connexion. C’est sur ce dernier point que le bât blesse, la Logitech G Cloud n’est dotée que d’une puce Wi-Fi 5, même si le débit est stable grâce au 2×2 MIMO, on aurait pu avoir mieux avec le Wi-Fi 6 et une connectivité 5G n’aurait pas été du luxe pour pouvoir jouer hors de chez soi.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet de la Logitech G Cloud.

Pour aller plus loin

Afin de comparer la Logitech G Cloud avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures consoles de jeux vidéo du moment.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).