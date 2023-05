Logitech G Cloud : déjà une baisse de prix pour la console portable dédiée au cloud gaming

La Logitech G Cloud est la console portable du cloud gaming. Si cette première version n’est pas parfaite, elle remplie toutefois très bien sa fonction principale : jouer en streaming. Aujourd’hui, un code promo vient légèrement corriger l’un de ses défauts, car son prix de base est jugé un peu élevé.

Le marché des consoles portables commence fortement à se développer, entre le Steam Deck ou encore la Rog Ally. On trouve aussi la Logitech G Cloud (2022), une machine tournant sous Android 11 et permettant de jouer aux derniers titres AAA sur le service de cloud gaming de votre choix. Avec une note de 6/10, elle peut en refroidir plus d’un. Pourtant, elle se montre convaincante sur le cloud gaming et propose une expérience de jeu plus que satisfaisante, et surtout simple. Aujourd’hui, elle profite d’une remise de 20 euros.

Les points positifs de la Logitech G Cloud (2022)

Légère, compacte, bonne prise en main

Simple d’utilisation

Une autonomie longue durée

Lancée il y a peu à 359 euros, la console portable Logitech G Cloud (2022) passe à 341 euros en appliquant le code SHADOWG23 sur le site du constructeur.

Une console agréable en main

La Logitech G Cloud (2022) est un joli objet, les finitions sont excellentes et la qualité sont au rendez-vous. Une fois en main, on apprécie son ergonomie, sa solidité et sa légèreté. Elle tient parfaitement en main, et pèse moins que le Steam Deck de Valve (463 g contre 669 g). Même si la Switch est moins lourde, la différence est peu perceptible et même après de longues sessions de jeu, la fatigue est moins importante qu’avec une Nintendo Switch classique.

Un écran dépourvu de l’Oled

Une fois allumée, on découvre un écran LCD de 7 pouces. Si les bordures autour de l’écran auraient gagné à être plus fines, la dalle reste satisfaisante, voire plaisante pour du cloud gaming. On aurait préféré de l’Oled, mais la définition de cet écran LCD est de 1080p, soit mieux que la Nintendo Switch et que le Steam Deck. Il bénéficie d’excellents contrastes et d’une bonne luminosité.

L’une des principales attentes d’une console portable, c’est l’autonomie. L’idée est de pouvoir jouer loin d’une prise, et d’en profiter plusieurs heures. Et, avec sa G Cloud (2022), l’entreprise suisse met le paquet sur ce point : elle y intègre une batterie de 6 000 mAh et annonce jusqu’à douze heures d’autonomie. Durant notre test, nous avons pu jouer pendant un peu plus de neuf heures en jouant principalement au Xbox Cloud et au service GeForce Now, avec encore 20 % de batterie restante. C’est la meilleure tout simplement qu’elle soit comparée au Steam Deck ou encore à la Nintendo Switch.

Une expérience gaming uniquement en streaming

Pour faire fonctionner sa console, Logitech l’a équipée d’une puce Snapdragon 720G et de 4 Go de RAM. Avec ce SoC de milieu de gamme de 2022, les performances sont en retrait. La G Cloud n’est pas optimisée pour faire tourner des jeux gourmands sous Android, comme Genshin Impact ou même Fortnite. Il faudra faire des concessions importantes sur la partie graphique pour espérer jouer sans ralentissements.

Heureusement, ce n’est pas déterminant pour une console qui se dédie au cloud gaming. Les jeux tourneront sur les serveurs, sans souci à condition que vous ayez une bonne connexion. D’ailleurs, côté connectivité, il est regrettable que Logitech n’a pas équipé sa G Cloud de la 5G et du Wifi 6E. Vous aurez tout même une bonne stabilité de connexion avec le 2X2 MIMO du Wifi 5. La console est une excellente plateforme portable de cloud gaming. Elle donne accès à un catalogue de jeux très fourni que ce soit sur le Game Pass ou GeForce Now.

Pour en apprendre davantage, voici notre avis complet sur la console Logitech G Cloud (2022).

