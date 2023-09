Logitech G Cloud : la console de cloud gaming devient enfin plus abordable

Fruit d'une collaboration entre Logitech et Tencent, la Logitech G Cloud est l'une des dernières consoles portables dédiées au cloud gaming et quand bien même elle a reçu la note de 6/10 dans notre test, elle remplit très bien son office. Son prix est jugé un peu élevé au vu de sa configuration, mais cette promotion chez Amazon et la Fnac corrige légèrement ceci puisque la Logitech G Cloud est en ce moment disponible à 319,99 euros au lieu de 359,99 euros.

Le marché des consoles portables dédiées au cloud gaming a continué de se développer à bonne allure depuis la sortie de la Steam Deck. La Rog Ally et la Razer Edge ont suivi, tout comme la Logitech G Cloud qui a la particularité de tourner sous Android 11 tout en faisant tourner les derniers jeux AAA en cloud. Cette dernière est actuellement en promotion chez Amazon et la Fnac.

La Logitech G Cloud en bref

Simple à prendre en main et à utiliser

Un écran parfaitement adapté au cloud gaming

Une bonne endurance

Au lieu de 359,99 euros habituellement, la Logitech G Cloud est maintenant disponible en promotion à 319,99 euros chez Amazon et la Fnac.

Une console cloud gaming façon Nintendo Switch

Les premières images de la Logitech G Cloud dévoilées par le célèbre leaker Evan Blass n’avaient pas manqué de faire réagir quant à sa similitude avec une certaine console nippone. En effet, la configuration des boutons fait immédiatement penser à la Nintendo Switch, mais ce n’est pas le seul point commun. La qualité des finitions est là aussi irréprochable, et quand bien même la Logitech G Cloud est plus lourde, on ne remarque pas tant la différence grâce à sa bonne conception ergonomique, même durant les longues sessions de jeu.

Un point peut toutefois faire grincer des dents : l’écran. Lorsqu’on l’allume, on découvre une dalle LCD de 7 pouces en définition Full HD et avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. À plus de 350 € la console, on s’attend plutôt à de l’OLED et à du 120 Hz. Cet écran n’est pas pour autant mauvais, on a de bons contrastes et une luminosité supérieure à ce qui est annoncé par le constructeur suisse. Globalement, c’est de meilleur facture que ce que proposent le Steam Deck et la Nintendo Switch standard.

Une mauvaise tablette, mais une excellente console cloud gaming

Cela peut sembler étonnant, mais la Logitech G Cloud est équipée d’un Snapdragon 720G, un processeur du milieu de gamme sorti en 2022 et dont les performances sont clairement en retrait avec seulement 4 Go de RAM. Elle n’est même pas capable de faire tourner des jeux gourmands du Play Store tels que Fortnite et Genshin Impact. D’où l’affirmation que la Logitech G Cloud est une mauvaise tablette Android, en revanche, elle est excellente en ce qui concerne le cloud gaming.

Étant donné que Logitech s’est entouré de Microsoft et Nvidia, les services Xbox Cloud Gaming et GeForce Now sont disponibles par défaut sur la console. Il est également possible de jouer à ses jeux Steam en installant l’application Steam Link, mais cela requiert d’avoir son PC allumé à proximité. De toute manière, la Logitech G Cloud est conçue pour un usage domestique si on en croit l’absence de puce 5G, elle n’est pas non plus compatible avec la Wi-Fi 6E mais le 2×2 MIMO du Wi-Fi 5, ce qui est amplement suffisant pour profiter d’une connexion stable et faire de la Logitech G Cloud une excellente plateforme portable de cloud gaming.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Logitech G Cloud.

Afin de comparer le Logitech G Cloud avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures consoles portables du moment.

