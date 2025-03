Ce SSD M.2 de 2 To avec dissipateur est la solution économique du jour pour augmenter le stockage de votre PS5

Un SSD NVMe est un atout non négligeable pour booster les performances de son PC mais aussi sa PS5. Si vous souhaitez en acquérir un, le modèle Lexar NM79 avec 2 To et dissipateur intégré s’affiche à un prix plus attractif avec cette offre Amazon.

Entre ses débits très élevés, sa grande capacité de stockage, et son dissipateur thermique, le SSD M.2 Lexar NM79 a de quoi plaire. Que vous soyez un joueur sur PC ou bien sur PS5, il se révèlera d’une grande aide et vient surtout avec une belle remise grâce à un coupon de réduction sur Amazon, valable jusqu’au 16 mars, qui permet de l’obtenir à moins de 130 euros.

Les atouts du Lexar NM79

Ses hautes performances (jusqu’Ã 7 400 Mo/s)

Son dissipateur intégré

Sa compatibilité avec la PS5

Sortie aux alentours de 200 euros, puis réduit à 149 euros, le SSD NVMe Lexar NM79 avec 2 To de stockage est actuellement en promotion à 127,49 euros sur Amazon, grâce à un coupon de réduction à activer sur la page produit.

Un SSD qui convient sur PC, mais aussi sur PS5

Le Lexar NM79 appartient à la catégorie des SSD NVMe M.2, des modèles qui sont à privilégier par rapport aux SSD classiques SATA au format 2,5 pouces, pour la simple et bonne raison qu’ils sont bien plus compacts et faciles à installer. Pour l’installation, il suffit de le glisser sur la carte mère via un port PCI ou à intégrer dans un boîtier externe.

Une fois bien inséré dans votre machine, il pourra offrir des performances très élevées. Il propose des débits montant jusqu’à 7 400 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s en écriture. Lors de notre test, les résultats sont légèrement inférieures, mais toujours excellents. Vous pourrez profiter de temps de chargement ultra-rapides que ce soit dans vos jeux ou applications.

Une des raisons pour lesquelles ce SSD est optimisé pour la PS5 est la présence de son dissipateur thermique. C’est indispensable pour maintenir des vitesses élevées et d’éviter toute surchauffe pouvant conduire à des pertes de performances de la console. Si l’installation est plus simple sur PC, c’est un peu plus périlleux sur la console Sony. Pour vous aider, n’hésitez pas à suivre notre guide dédié à la procédure.

2 To de stockage : agrandir votre ludothèque

Un jeu PS5 pèse en moyenne dans les 50 Go, mais de plus en plus de titres AAA approchent des 100 Go. Avec le NM79, c’est un stockage supplémentaire de 2 000 Go qu’on a droit.

Vous allez pouvoir installer 40 jeux supplémentaires de 50 Go ou 20 jeux supplémentaires de 100 Go sur votre console, en plus du stockage initial de la machine, qui s’élève à 667 Go. De quoi profiter d’une bibliothèque de jeux plus conséquente, surtout si votre stockage est saturé, et souhaitez ajouter à votre collection le dernier titre Slit Fiction, qui succède à l’excellent jeu, It Takes Two.

