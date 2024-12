Le SSD Lexar Play 1 To va faire du bien à votre PS5, et il coûte moins de 70 €

Si vous souhaitez augmenter la capacitĂ© de stockage de votre PS5, tout en lui apportant une bonne dose de rĂ©activitĂ©, ou tout simplement ranimer votre PC, le SSD interne Lexar Play 2280 de 1 To peut ĂŞtre une très bonne option, surtout qu’il est Ă©quipĂ© d’un dissipateur thermique. Actuellement, vous le trouverez Ă 69,99 euros au lieu de 99,99 euros Ă la Fnac et chez Darty.

Les joueurs le savent, et en pâtissent souvent : le stockage natif exploitable de la PS5 s’Ă©lève Ă seulement 667 Go via son SSD. Oui, c’est peu. D’oĂą l’intĂ©rĂŞt d’y insĂ©rer un second SSD compatible pour profiter d’un net gain d’espace, mais aussi de meilleures performances. Avec sa vitesse pouvant atteindre 7 400 Mo/s, le SSD interne Lexar Play 2280 est par exemple une bonne solution Ă envisager, surtout que son modèle de 1 To est proposĂ© Ă moins de 70 euros, soit un très bon prix pour cette capacitĂ©.

Ce qu’offre ce SSD interne Lexar Play 2280

Une interface PCIe Gen 4

Une vitesse de lecture allant jusqu’à 7 400 Mo/s

Un dissipateur thermique, parfait pour la PS5

Habituellement affiché à 99,99 euros, le SSD interne Lexar Play 2280 de 1 To est actuellement proposé à 69,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Un SSD taillé pour la PS5

Si le SSD interne Lexar Play 2280 a toute sa place dans les entrailles d’une PS5, c’est qu’il rĂ©pond Ă toutes les exigences de Sony concernant les SSD adaptĂ©s Ă sa console next-gen. Tout d’abord, il s’agit bien d’un SSD NVMe PCIe Gen 4. Ensuite, le constructeur impose des dĂ©bits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct : avec sa vitesse de lecture pouvant atteindre 7 400 Mo/s, et sa vitesse d’Ă©criture capable de grimper jusqu’Ă 6 500 Mo/s, le Lexar Play coche Ă©galement cette case.

Autre atout de ce SSD interne : il est bel et bien Ă©quipĂ© d’un dissipateur thermique. Cet Ă©lĂ©ment est plus que recommandĂ© dans une PS5 pour Ă©viter tout phĂ©nomène de surchauffe, qui pourrait diminuer drastiquement les performances de la machine. Ainsi, le Lexar Play est tout Ă fait capable de vous faire profiter de temps de chargement rĂ©duits lors de vos parties et de lancements bien plus rapides de la console. Pour l’installer sans difficultĂ©, vous pourrez d’ailleurs vous rĂ©fĂ©rer Ă cet article, qui vous expliquera pas Ă pas comment faire pour ne pas vous louper.

Idéal aussi pour un PC

Avec 1 To de stockage, soit 1 000 Go, vous aurez par ailleurs Ă disposition une capacitĂ© plus que gĂ©nĂ©reuse qui permet d’installer une foule de jeux sur votre PS5. Mais cette console phare n’est pas la seule Ă pouvoir accueillir ce Lexar Play 2280. Ce SSD interne peut tout Ă fait prendre place dans un PC trop lent pour le ranimer et ainsi lui offrir plus de rĂ©activitĂ© et de rapiditĂ© ; pratique pour le montage vidĂ©o ou la conception 3D, par exemple.

D’ailleurs, notez que ce Lexar Play peut ĂŞtre plus puissant sur PC que sur PS5, la console ayant tendance Ă brider la vitesse d’un SSD. Grâce Ă ses vitesses de transfert, le SSD promet ainsi des chargements plus rapides et des lancements de logiciels lourds presque instantanĂ©s sur un PC.

