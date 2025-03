InZOI : le concurrent des Sims cède à la pression et désactive cette fonctionnalité controversée

Un studio qui écoute réellement ses joueurs pour tenter d’offrir une meilleure expérience, ça n’est pas le plus courant de nos jours. Mais inZOI Studio a annoncé faire machine arrière sur un point bien particulier.

Le système anti-piratage / anti-triche initialement utilisé dans InZOI, le jeu de simulation concurrent des Sims, ne sera finalement pas intégré, à la demande de la communauté. Mais pourquoi faire machine arrière sur un logiciel pensé pour améliorer le jeu ?

Pour beaucoup de jeux vidéo récents, les studios de développement utilisent des DRM (Digital Rights Management) qui ne sont autres que des technologies qui permettent d’éviter le piratage et la triche. En d’autres termes, ils sont pensés pour éviter que des personnes malveillantes téléchargent illégalement le jeu, tout en limitant les risques de cheats qui pourraient nuire à l’expérience de la communauté.

Le problème, c’est que le DRM choisi pour InZOI n’est autre que Denuvo. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu’il est particulièrement controversé ; certes réputé comme fiable du côté de l’anti-triche, il est capable de fortement réduire les performances des jeux à cause des ressources qu’il demande, le tout en obligeant les joueurs à être connecté à internet. Pire, il peut affecter les possibilités de modding, la modification de jeu populaire sur PC qui, sur le papier, devrait se limiter à des contenus purement esthétiques.

À la tête du développement de InZOI, Hyungjun « Kjun » Kim affirme avoir écouté, comme l’indique VideoGamesChronicles, les appels de la communauté, particulièrement inquiète sur l’utilisation de Denuvo :

Nous avons initialement choisi d’implémenter Denuvo pour protéger le jeu contre la distribution illégale. À l’époque, nous pensions que cela garantirait l’équité pour les joueurs ayant acheté le jeu en bonne et due forme. Cependant, après avoir examiné de plus près les retours de la communauté, nous avons rapidement réalisé que cette approche ne correspondait pas aux attentes de nos joueurs.

Nous comprenons que la suppression de Denuvo augmente le risque de crackage et de distribution illégale du jeu après sa sortie. Parallèlement, nous pensons que cela ouvre une opportunité précieuse : InZOI devient plus librement configurable, offrant ainsi aux joueurs de nouvelles possibilités de créer de nouvelles expériences pour les autres joueurs. Nous sommes convaincus que permettre cette liberté dès le départ offrira un plaisir innovant et durable à la communauté.