Les rééditions de The Sims 1 et 2 divisent les joueurs sur Steam

Les collections Legacy de The Sims et The Sims 2, récemment sorties sur Steam, reçoivent un accueil mitigé. Face aux problèmes techniques signalés, EA a annoncé enquêter sur ces dysfonctionnements.

Electronic Arts

Alors que Maxis préparerait un nouveau DLC pour The Sims 4, les rééditions des premiers opus peinent à convaincre. D’après les avis des joueurs Steam, les deux jeux The Sims et The Sims 2 Legacy Collection souffrent de bugs récurrents, de plantages et d’une interface inadaptée aux écrans modernes. Les joueurs déplorent notamment l’absence de mise à l’échelle de l’UI en haute résolution, rendant les éléments difficilement lisibles.

La vue des quartiers dans The Sims 2, affichée dans une fenêtre basse définition au centre de l’écran, est aussi critiquée. Certains signalent des crashs aléatoires, tandis que d’autres regrettent le manque de fonctionnalités contemporaines, comme les sauvegardes Steam Cloud ou le support macOS. Des bugs historiques, présents dans la version originale de The Sims 2, n’ont par ailleurs pas été corrigés.

Des performances inégales malgré l’engouement des fans

Malgré un prix élevé (20 euros pour The Sims 1 et 30 euros pour The Sims 2), ces rééditions se limitent visiblement à des portages basiques, sans améliorations notables. Une situation qui contraste avec d’autres remasters récents, comme The Thing: Remastered ou Baldur’s Gate Enhanced Edition, proposant des mises à jour techniques et gameplay pour un tarif similaire.

Si The Sims 2 Legacy Collection cumulait 536 avis « mitigés » sur Steam au lancement, certains joueurs rappellent tout de même que le titre a atteint un pic de 5 000 joueurs simultanés lors du lancement. Les évaluations se sont depuis un peu améliorées, passant en « moyennes » avec 1050 avis. Un succès relatif pour un titre de 2004, même s’il reste loin derrière The Sims 4. À l’inverse, The Sims Legacy Collection obtient des évaluations « moyennes » (570 avis), malgré un pic de connexions deux fois moins élevé.

Pour rappel, les sorties interviennent à l’occasion cadre des 25 ans de la franchise, célébrés en 2025. Reste à voir si les correctifs promis par EA parviendront à apaiser les frustrations, dans un contexte où l’éditeur traverse une période difficile, marquée par des licenciements chez BioWare et des ventes décevantes pour Dragon Age The Veilguard.

