Le controversé DRM Denuvo part à la chasse aux leakers de jeux vidéo

La société derrière l'outil de protection contre la copie Denuvo propose désormais une nouvelle technologie pour identifier l'origine d'une fuite, qu'elle concerne les fichiers du jeu tout comme le matériel promotionnel.

Les leaks ne touchent pas que le milieu de la tech loin de là. L’industrie du jeu vidéo est aussi très largement touchée par les fuites de documents confidentiels, de séquences entières de jeux, de morceaux du code source de projets encore en développement et parfois, de jeux entiers.

Ce fut le cas en 2022 pour l’énorme fuite concernant GTA VI, mais aussi pour le studio Insomniac Games l’année dernière qui a vu dans la nature des tonnes d’informations sur ses futurs projets. Nintendo est l’un des constructeurs / éditeurs les plus touchés alors que bon nombre de ses jeux first party ont fuité parfois plusieurs semaines avant leur sortie (Zelda : Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder).

Pour pallier à ce phénomène de plus en plus inquiétant pour les studios et éditeurs, une nouvelle technologie viserait à mieux tracer l’origine de ces fuites pour en décourager les auteurs.

Combattre les fuites dans le jeu vidéo

C’est en marge de la GDC 2024 (Game Developers Conference) que la société Irdeto, notamment derrière l’outil DRM Denuvo, a annoncé la disponibilité de TraceMark for Games. Cet outil permet d’ajouter aux fichiers du jeu ainsi qu’aux supports de communication vidéo un filigrane permettant d’en tracer l’origine. Cela concerne donc aussi bien des données internes au moteur du jeu que les bandes-annonces pouvant fuiter en ligne.

La technologie permet notamment d’ajouter un filigrane invisible au sein de chaque build d’un projet en développement qui redirigera « jusqu’à un identifiant unique, afin de colmater la fuite et prendre des mesures contre les pirates ».

TraceMark for Games sera utile pour les développeurs dans la cruciale phase de présortie, pendant laquelle le jeu est en phase de play testing interne par les départements d’assurance qualité ainsi qu’en test sous embargo auprès des journalistes.

(Tracemark) permet de tracer et d’authentifier avec précision les utilisateurs individuels participant à ces tests, offrant ainsi aux développeurs la possibilité de remonter en toute confiance à la source de toute fuite.

L’outil sera disponible pour les développeurs de jeux de toutes les plateformes (consoles, PC et mobile), mais ne pourra pas éviter les fuites dues aux intrusions de pirates dans les infrastructures protégées. On imagine qu’il trouvera cependant preneur chez les déjà nombreux clients de Denuvo.