Mamma mia, Super Mario Bros. Wonder fuite sur PC une semaine avant sa sortie

Nouvelle sortie attendue, nouvelle fuite pour Nintendo. C'est cette fois Super Mario Bros. Wonder qui se retrouve jouable sur PC avant la date de sortie du jeu sur Switch.

Décidément, Nintendo a un vrai problème avec les fuites de ses jeux les plus attendus. Après Pokemon Legends: Arceus et surtout The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui s’était retrouvé émulé sur PC deux semaines avant sa sortie, c’est au tour de Super Mario Bros. Wonder de se retrouver disponible et jouable en émulation près d’une semaine avant sa sortie officielle le 20 octobre.

Jouable et streamé sur Twitch une semaine avant sa sortie

L’information a d’abord été révélée le samedi 14 octobre par le dataminer OatmealDome sur X (Twitter) qui a tout simplement déclaré que le jeu avait fuité sur internet. Il confirme à l’occasion que le jeu tourne sur le moteur ModuleSystem déjà utilisé dans Zelda : Tears of the Kingdom et Splatoon 3.

Et comme pour les précédentes fuites, celle-ci s’est répandue comme une trainée de poudre sur Discord ou même Reddit. Des ROMs compatibles avec les émulateurs Ryujinx et Yuzu sont visiblement disponibles sur différents sites d’émulation plus ou moins regardants et des séquences du jeu se sont déjà retrouvées en ligne, sur YouTube et même streamées sur Twitch.

Super Mario Bros. Wonder étant un jeu moins gourmand en ressources, les ROMs incriminées tournent à une définition 4K et à un framerate constant de 60 FPS, comme ce fut le cas pour de nombreux autres jeux Nintendo émulés ces dernières années. Nous n’en partagerons évidemment aucun lien, d’autant plus que le constructeur travaille actuellement à les effacer un à un.

Nouveau coup dur pour Nintendo ?

Nintendo devra visiblement faire avec ce genre de fuite, certains jeux se retrouvant le jour de la sortie jouables sur PC, comme Monster Hunter Rise ou Mario Party Superstars. En mai dernier, la fuite de Zelda Tears of the Kingdom avait déchainé les foudres du constructeur qui était parti en guerre contre les émulateurs Switch.

Ici, le dommage n’est pas autant économique qu’artistique : Nintendo veut à tout prix éviter les spoilers pour ce qui s’annonce être le renouveau du jeu de plateforme Mario sur Switch. Cela reste cependant un vrai problème pour le constructeur que des jeux aussi attendus se retrouvent gratuitement sur PC dans des versions parfaitement jouables et aux performances souvent nettement supérieures que sur sa console.