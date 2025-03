Les Sims Mobile, Archero, Crossy Road… Google va rendre tous les jeux Android jouables sur PC

En amont de la Game Developers Conference (GDC) qui se tiendra du 17 au 21 mars, Google a annoncé l’arrivée de TOUT le catalogue de jeu Android sur Windows. Une petite révolution.

Ce coup-ci, Google n’y est pas allé de main morte. Après un lancement timide en 2023 avec une centaine de jeux Android, la plateforme Google Play Games pour PC va bientôt accueillir l’intégralité du catalogue vidéoludique d’Android. Tous les jeux (ou presque, on y reviendra) disponibles sur Android le deviendront bientôt sur PC aussi.

Comme le relève Android Authority, la fin du programme bêta pour le client Play Games sur PC va s’accompagner de gros changements.

Un système de badges pour jauger de la compatibilité

Bien décidé à faire de l’ombre à Steam, Epic et le reste des mastodontes du secteur, Google va donc ouvrir les vannes et permettre à tout le monde de goûter aux joies du jeu mobile sur un écran d’ordinateur. Si la firme n’a pas encore donné de date pour ce raz de marée vidéoludique, on peut s’attendre à ce que tout cela se concrétise en 2025.

Concrètement, Google explique que tout cela est rendu possible grâce à des nettes améliorations dans le système de compatibilité des contrôles intégrés au logiciel Play Games. La firme promet qu’il est plus facile que jamais de mapper des boutons de claviers ou de manettes à des actions normalement effectuées sur un écran tactile.

Crédit : Google

Si les promesses de Google paraissent trop belles, l’entreprise a de toute façon indiqué qu’un système de « badge » permettra d’y voir plus clair. Au nombre de trois, ces petites icônes indiqueront si un jeu est « optimisé », « jouable » ou « pas testé » sur PC. Les deux premières catégories devraient offrir une compatibilité correcte, tandis que la 3e sera sûrement plus aléatoire dans sa qualité sur PC. Les développeurs et développeuses auront bien sûr l’opportunité d’exclure leurs jeux de la liste si tel est leur souhait.

Google se rêve en concurrent de Steam

L’arrivée de milliers de jeux Android n’est d’ailleurs pas la seule nouvelle relative au logiciel Play Games pour PC. Ce dernier va enfin devenir pleinement compatible avec les composants AMD, va s’intégrer plus en profondeur sur les systèmes Windows et va prendre en charge le multicompte et le multitâche pour jouer à plusieurs jeux liés à plusieurs comptes Google.

Pour aller plus loin

Les meilleurs jeux gratuits sur Android en 2025

Cerise sur le gâteau, le service de Google pourra aussi accueillir des jeux spécifiquement pensés pour PC, faisant de Play Games un ersatz de concurrent à Steam.

Tous ces changements vont faire gagner au logiciel son étiquette de programme « stable » après des années à être resté en version bêta. Reste à voir si la promesse se matérialisera aussi proprement que Google le promet.

