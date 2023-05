Google Play Games pour PC débarque en France : une centaine de jeux Android pour Windows

Google Play Games pour PC, une application permettant d'accéder à des jeux Android via l'émulation, est désormais disponible en France, offrant une sélection de plus d'une centaine de jeux et la possibilité de synchroniser la progression entre le PC et le mobile.

Google Play Games pour PC est maintenant disponible en France. Google a initialement lancé ce programme en 2022 et, depuis, il est accessible dans plus de 50 pays à travers le monde.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une application Windows qui permet d’accéder à des jeux Android grâce à de l’émulation. Google Play Games est un produit distinct du travail effectué par Microsoft pour supporter nativement les applications Android sur Windows 11. Pour rappel, Microsoft a choisi une voie différente et s’est associé à Amazon pour proposer des jeux et des applications de l’Appstore d’Amazon dans son dernier système d’exploitation.

Avec Google Play Games pour PC, vous aurez donc accès à quelques dizaines de jeux Android. Parmi les titres disponibles, on retrouve 1945 Air Force, Blade Idle, Cookie Run: Kingdom et Evony: The King’s Return. L’application offre même la possibilité de synchroniser la progression entre le PC et le mobile, permettant ainsi aux joueurs de reprendre leur partie là où ils l’avaient laissée, quel que soit l’appareil qu’ils utilisent. À ce jour, une centaine de titres sont disponibles.

Où télécharger Google Play Games ?

Pour commencer à profiter de cette application, il suffit de télécharger l’application ici : Google Play Games. Cependant, veuillez noter que votre PC doit disposer d’au moins 10 Go d’espace de stockage et de 8 Go de mémoire vive.

