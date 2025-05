Les créateurs de GTA et Cyberpunk 2077 se préparent à mettre de l’IA générative partout

Les géants du jeu vidéo préviennent leurs actionnaires : l’adoption de l’IA générative pourrait déplaire aux joueurs.

L’IA générative continue de progresser à vitesse grand V. Après le texte et les images, Google semble avoir percé la barrière de la génération de vidéo.

Autant de ressources qui pourraient être utilisées dans le jeu vidéo demain, jusqu’à peut-être générer un jeu en temps réel.

Certains géants de l’industrie surveillent de près l’arrivée de l’IA générative, et se préparent même à l’intégrer à leurs futurs titres, au risque de se mettre à dos leur public.

Rassurer les investisseurs

Les sociétés comme Take-Two, éditeur de GTA, Mafia, Borderlands ou Civilization, ainsi que Electronic Arts et CD Projekt Red ont commencé à prévenir leurs investisseurs.

C’est une obligation juridique, notamment aux États-Unis, de prévenir les actionnaires en cas de risque identifié à l’avenir. Lors de la dernière publication du document en date, il y a quelques jours seulement, Take Two a ajouté la mention suivante.

Le développement et l’utilisation de l’intelligence artificielle (« IA ») dans nos produits peuvent présenter des risques opérationnels et de réputation.

Quand Take Two évoque des risques en termes de réputation, l’éditeur anticipe des problèmes auprès des joueurs et de la presse si elle se met à utiliser l’IA dans ses jeux.

L’essor des technologies de l’IA dans notre secteur a influencé la production de jeux pour les développeurs et l’expérience de jeu pour les joueurs. L’utilisation de cette technologie nouvelle et émergente, qui en est aux premiers stades d’une utilisation commerciale à grande échelle, pose des problèmes sociaux et éthiques susceptibles d’entraîner des préjudices juridiques et de réputation, ainsi que de responsabilité.

Toute intégration de technologies d’IA dans nos produits ou services peut entraîner une surveillance gouvernementale ou réglementaire nouvelle ou renforcée, des litiges, des risques de confidentialité ou de sécurité, des préoccupations éthiques, une perception négative de l’automatisation et de l’IA par les utilisateurs, ou d’autres complications qui pourraient avoir un effet négatif sur nos activités, notre réputation ou nos résultats financiers.

C’est Jason Schreier qui met en avant cette mise à jour sur Bloomberg et souligne que d’autres sociétés comme EA ont également signalé le même genre de risques auprès des investisseurs.

Il ne faut toutefois pas interpréter ces mises en garde comme une crainte de l’adoption de l’IA, mais plutôt une indication que les éditeurs se préparent à adopter cette technologie.

Les prouesses de l’IA générative rentrent parfaitement dans les besoins d’éditeurs aussi important qu’EA ou Take Two. Ils développent des jeux avec des budgets de plus en plus importants pour créer des mondes virtuels toujours plus grands. Quoi de mieux qu’une IA pour remplir ces mondes de contenu ou de dialogue ? Ce n’est pas loin de ce que les développeurs utilisent déjà pour modéliser de façon procédurale certains aspects des jeux vidéo.

Les joueurs vont trancher

Reste à voir comment les joueurs vont accueillir ces futurs jeux utilisant l’IA générative. Pour le moment, l’utilisation de cette technologie n’a jamais été au centre de la sortie d’un jeu populaire.

Il y a bien eu des expérimentations à travers plusieurs projets, comme The Finals ou AI: Art Impostor, mais rien à une échelle aussi importante qu’un jeu en tête de gondole d’un grand éditeur.

Dernièrement, Epic Games a ajouté le personnage de Dark Vador à Fortnite en l’animant avec une voix par IA. Le personnage semble avoir été globalement bien accueilli par les joueurs, malgré une plainte des professionnels du secteur.

Quel sera le premier studio ou éditeur à carrément proposer des quêtes ou des dialogues complètement générés par une IA ? Microsoft semble tout indiqué pour investir ce secteur, à la fois à travers le travail fait sur Copilot et OpenAI ChatGPT, et son activité Xbox.