Adieu IBAN, bye-bye PayPal, Visa et Mastercard : voici la solution proposée par les banques françaises et l’Union européenne

Fini les IBAN interminables et les virements compliqués ! Les grandes banques françaises s’allient pour lancer Wero, un portefeuille électronique qui promet de simplifier nos paiements.

En 2024, ce n’est pas si simple d’envoyer de l’argent à un ami. Un virement immédiat, il faut avoir les virements immédiats gratuits et rentrer le RIB de son ami. Certaines banques, comme Revolut, offrent des envois d’argent gratuits et immédiats, mais il faut envoyer l’argent entre deux comptes Revolut. Bref, ce n’est pas si simple. PayPal, Lydia… il faut des comptes.

Cela est sur le point de changer avec Wero, le nouveau portefeuille électronique lancé par sept grandes banques françaises. Mais ne vous y trompez pas : derrière cette interface simplissime se cache un projet visant à créer un véritable concurrent européen aux géants américains du paiement en ligne, comme PayPal.

Wero, c’est quoi exactement ?

Wero, c’est d’abord une application qui va s’intégrer directement dans les applis mobiles de vos banques (à l’exception de La Banque Postale qui proposera une app dédiée). Son objectif premier ? Remplacer le service Paylib et simplifier les virements entre particuliers.

Concrètement, plus besoin de se prendre la tête avec les IBAN interminables ou les RIB. Avec Wero, vous pourrez envoyer de l’argent à n’importe qui en utilisant simplement son numéro de téléphone, son adresse e-mail, ou même un pseudonyme. Le tout en quelques secondes, grâce à la technologie du virement instantané.

Mais Wero ne compte pas s’arrêter là. À terme, l’ambition est de proposer une solution de paiement complète, utilisable aussi bien pour le e-commerce que dans les magasins physiques. On parle même de remplacer Apple Pay ou Google Pay sur nos smartphones d’ici à 3 à 4 ans.

Les dessous techniques de Wero

Sous le capot, Wero s’appuie sur l’infrastructure existante des virements instantanés SEPA. C’est ce qui lui permet d’être ultra-rapide et de fonctionner avec n’importe quelle banque européenne (même si pour l’instant, seules les banques françaises, allemandes et du Benelux sont dans la boucle).

Pour les paiements en magasin, Wero mise sur deux technologies : le QR code, parfait pour les petits commerçants qui n’ont pas de terminal de paiement, cela fait penser à AliPay en Chine, et le NFC, la même techno qu’Apple Pay, pour payer avec votre smartphone.

AliPay est devenu le moyen de paiement principal en Chine, il suffit de scanner un code QR pour payer

Un petit tour du côté de la sécurité : Wero utilise l’authentification forte à deux facteurs, conformément à la réglementation européenne. Vos données de paiement restent stockées chez votre banque, pas chez un tiers.

L’Europe contre-attaque

Wero, c’est bien plus qu’une simple app de paiement. C’est un projet stratégique pour l’Europe, porté par le consortium European Payments Initiative (EPI). L’objectif ? Créer un « schéma » de paiement 100 % européen pour concurrencer les Visa, Mastercard et autres PayPal.

Pourquoi c’est important ? Il y a plusieurs raisons. D’abord, c’est une question de souveraineté numérique : garder le contrôle sur nos données de paiement. Ensuite, ça permettrait de réduire les coûts en proposant des tarifs plus avantageux aux commerçants. Enfin, c’est l’occasion de créer un écosystème de paiement vraiment adapté aux besoins européens.

Mais attention, le défi est de taille. Les géants américains ont une longueur d’avance et les habitudes des consommateurs sont bien ancrées. Wero devra faire ses preuves pour s’imposer.

Le calendrier de déploiement

Rome ne s’est pas faite en un jour, et Wero non plus. Le lancement des virements entre particuliers est prévu pour septembre 2024. L’intégration dans le e-commerce devrait suivre en 2025, puis le déploiement dans les magasins physiques en 2026. L’ambition ultime de remplacer Apple Pay et consorts est fixée pour 2027-2028. En attendant, Paylib continuera de fonctionner jusqu’à sa disparition prévue en mars 2025.