Notre sélection des meilleures applications pour apprendre une langue (anglais, espagnol, arabe, etc.)

Apprendre l'anglais ou n'importe quelle autre l'angle est un challenge et les cours du lycée n'ont pas forcément laissé une trace indélébile dans votre cerveau. Pourtant, l'expérience est passionnante et surtout très utile. Heureusement, il existe de nombreuses applications sur smartphones qui sauront vous motiver. Frandroid a sélectionné les meilleurs cours de langues étrangères sur mobile.

Même si les dispositifs de traduction instantanée se développent, apprendre une langue permet de s’ouvrir à un pays, une culture, des spécialités culinaires et des rencontres humaines. Pour vous aider à vous lancer dans cet apprentissage, et pour vous assurer de ne pas décrocher, des applications proposent une grande variété de méthodes. Apprendre l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’arabe, le chinois ou le japonais sont autant d’opportunités de s’épanouir.

Que vous souhaitiez apprendre les bases avant de partir en vacances ou vous perfectionner, travailler des heures ou seulement quelques minutes assis dans le métro, vous trouverez dans cette sélection une application qui correspondra à vos besoins.

Duolingo et Memrise pour bien apprendre

Duolingo est l’une des solutions d’apprentissage linguistique en ligne les plus connues. À l’origine totalement gratuite, elle se rémunérait en faisant contribuer ses utilisateurs à la traduction de sites web. Même si des options premium existent aujourd’hui, le cœur de l’application est toujours là : des sessions courtes et ludiques pour s’entraîner à écrire, comprendre et parler en seulement 10 minutes par jour. Les francophones pourront apprendre l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le portugais et l’italien grâce à l’application.

Memrise se base sur les mêmes principes que Duolingo : des exercices ludiques, un programme motivant et seulement quelques minutes à consacrer par jour. Vous pouvez grâce à Memrise apprendre le mandarin ou le coréen en plus de nombreuses langues européennes.

Duolingo Télécharger gratuitement

Memrise Télécharger gratuitement

Babbel, pour aller plus loin

Le service Babbel est l’une des références pour apprendre une langue en ligne. Le service est payant, mais il est aussi vraiment très complet. En plus d’activités et exercices, l’application propose des cours interactifs complets et didactiques dans 15 langues différentes. Pour vous assurer un enseignement complet et poussé, Babbel est probablement une option intéressante.

Babbel Télécharger gratuitement

Lingvist, sincerly yours

Pour apprendre l’anglais, l’application Lingvist se démarque par une méthode basée sur une intelligence artificielle qui vous aide à apprendre plus efficacement le vocabulaire qui vous sera le plus utile. En plus de son interface épurée, parfaite pour favoriser la concentration, l’application met en avant des statistiques de progression précises. Lingvist ne permet malheureusement pas d’apprendre une langue différente de celle de Shakespeare.

Lingvist Télécharger gratuitement

Beelinguapp, un peu de littérature

Plutôt que de proposer des exercices abstraits, Beelinguapp vous propose d’apprendre 13 langues au travers de livres audio. En écoutant les textes lus dans une langue étrangère, et en ayant sous les yeux la transcription et la traduction française, vous pouvez suivre un récit tout en assimilant du vocabulaire. Cette originalité de Beelingual, en plus d’être une approche intéressante, plaira aussi aux amateurs de romans.

Beelinguapp Télécharger gratuitement

LingoDeer, jouer en Asie

Si vous êtes passionné par les lointains pays asiatiques, l’application LingoDeer vous permet d’apprendre le chinois, le japonais et le coréen ainsi que leurs alphabets respectifs. La plateforme parvient à proposer un apprentissage ludique grâce à une large palette de jeux en tous genres portés aussi bien sur la manière d’écrire les lettres que sur leur prononciation. Le service promet de gros résultats avec seulement 10 minutes d’entraînement par jour.

LingoDeer Télécharger gratuitement

Tandem, discuter pour apprendre

Le principe de Tandem est de discuter avec des personnes pour qui la langue que vous voulez apprendre et celle qu’elles utilisent depuis la naissance. L’idée ici est donc de sortir du cadre purement théorique et de mesurer ses compétences linguistiques dans de vraies conversations de tous les jours. Après tout, pour se faire comprendre correctement à Rome, autant apprendre directement auprès d’un Romain avec ce service de chat.

Tandem - Trouvez des partenaires linguistiques Télécharger gratuitement

Google Traduction

Enfin, en plus des applications susmentionnées, il est toujours utile de télécharger Google Traduction pour trouver des mots de vocabulaires et traduire des textes en plus de 100 langues. D’aucuns estimeront qu’il s’agit d’un bon moyen pour apprendre l’anglais.