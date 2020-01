Google Trad veut traduire vos conversations en temps réel

Le prochain défi de Google avec Traduction est d'arriver à traduire une conversation en temps réel. C'est exactement ce sur quoi travaille l'équipe, à grand renfort d'intelligence artificielle.

L’un des premiers rêves de la technologie, dans la science-fiction comme au réel, est d’arriver à abattre une limite humaine extrêmement frustrante : la barrière de la langue. Si l’on ne s’insérera pas tout de suite un poisson jaune dans l’oreille comme dans H2G2, les technologies en ce sens évoluent de jour en jour.

Google est l’un des premiers attaquants sur ce front. Sa technologie serveur couplée à son intelligence artificielle et le nombre de données dans le monde qu’il peut analyser font qu’il arrive petit à petit à offrir des outils incroyables en ce sens. Google Traduction est évidemment l’un d’eux.

Google Traduction… en temps réel

Et le nouveau but de l’équipe est maintenant très clair, comme le montre The Verge : arriver à traduire une conversation en temps réel. L’équipe de Traduction a en effet réalisé une démonstration de ses travaux auprès d’eux et d’autres journaux américains.

La fonctionnalité est simpliste dans son application : elle traduit en temps réel l’audio qu’elle entend dans une langue cible. La volonté de l’équipe est également d’arriver à ce que le retranscription se fasse aussi bien en texte qu’en voix.

Cependant, la technologie n’est pas si simple. Actuellement, il est possible de réaliser un simulacre de cela sur Google Traduction, mais le concept n’est pas le même : vous enregistrez votre voix, Google l’analyse, puis sort une traduction par texte qu’il est possible de faire lire par un robot. Avec ce prototype, tout se fait en temps réel.

L’intelligence artificielle prévue par Google dans ce cas est constamment en train d’analyser ce qu’elle entend, la structure des phrases, et retranscrit le dialogue tout en se corrigeant du même temps. Évidemment, ce modèle IA est toujours un prototype et sera amené à évoluer au fil des ans à mesure qu’il reçoit toujours plus de données.

L’équipe en charge n’est pas encore capable de fournir une date de sortie ou un quelconque plan pour cette nouvelle fonctionnalité. Cependant, elle semble bien prévue pour être utilisée sur smartphone en priorité, alors qu’elle se repose sur les micros de ces appareils et qu’il n’est pas possible de lui fournir un enregistrement préfait.