Google Traduction va vous aider à apprendre des langues

Une mise à jour de Google Traduction prépare l'arrivée d'un système d'autoévaluation permettant de s'améliorer dans une langue étrangère.

D’abord connu pour ses problèmes de fiabilité, Google Traduction est devenu au fil des ans un incontournable de la traduction sur Internet. Il faut dire que le service permet en quelques clics de traduire un mot, une expression, une phrase ou même une page web complète.

S’il connait des ratés, notamment sur sa compréhension du contexte, Google Traduction est aujourd’hui un incontournable. Cependant, apprendre une langue étrangère reste encore la meilleure méthode, et surtout, permet un enrichissement culturel bien plus vaste qu’une simple traduction.

C’est justement ce que devrait proposer Google Traduction avec une prochaine mise à jour.

Le site XDA-Developers a réussi à activer une fonction cachée dans l’application Google Traduction dénichée par Jane Manchun Wong sur Twitter.

Google Translate is working on Flashcards for Phrasebook pic.twitter.com/277BNsltql

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 20, 2019