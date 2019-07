Une nouvelle fonction de Android 10 Q pour les Google Pixel permet de traduire à la volée le contenu d’une application depuis le multitâche.

Les fonctions de traductions sont toujours plus pratiques lorsqu’elles sont bien intégrées et accessibles au moment où l’on a le plus besoin d’elles. On connait ainsi le bouton de traduction proposé par Google Chrome sur les pages web en langue étrangère.

Une nouveauté dans Android 10 Q repérée par 9To5Google propose le même genre de raccourci, mais l’applique cette fois aux applications elle-même.

Traduire une app depuis le multitâche

Avec la beta de Android 10 Q installé sur un Pixel, si le système détecte qu’une application affiche essentiellement du texte en langue étrangère, le téléphone pourra proposer de traduire depuis le multitâche avec un bouton Google Traduction. Le site 9To5Google en fait une démonstration en vidéo avec un excellent choix de lecture sur Twitter.

Excepté cette très bonne sélection de tweets, il faut relever que la traduction ne s’occupe que du texte affiché sur la vue multitâche de l’application. Ici, Google utilise tout simplement un OCR et « scanne » l’image affichée par l’application au moment où l’utilisateur lance Google Traduction.

Cela signifie que Google n’accède pas au contenu de l’application elle-même pour cette fonction.

Il sera intéressant de voir si à l’avenir d’autres applications pourront également proposer une intégration similaire à la vue multitâche, et elles aussi proposer de rendre des services à l’utilisateur.