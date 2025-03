Mini prix pour une prise connectée : la Tapo P100 avec minuterie, commande à distance, planification et commande vocale est à -50 %

La Tapo P100 est une mini prise connectée Wi-Fi très pratique, à utiliser partout dans votre maison, que vous pouvez commander pour 7,99 euros pièce sur Amazon, contre 15,99 euros habituellement.

Tapo P100 // Source : Tapo

Avoir une prise connectée comme la Tapo P100, c’est l’opportunité de transformer n’importe quel objet en appareil connecté. Tout ce qui est branché sur la Tapo P100 peut être allumé/éteint à distance avec votre smartphone ou une commande vocale. C’est simple à poser, l’utilisation est quasi immédiate, et avec une réduction de 8 euros sur un prix déjà pas très élevé de 15,99 euros, vous pouvez tenter l’expérience sans risques.

Les points forts de la Tapo P100

Elle est compatible avec Alexa, Google Home et SmartThings

Même si le WiFi est hors ligne, elle fonctionne en réseau local

Plusieurs modes d’utilisation pour s’adapter à votre mode de vie

Une prise Tapo P100, quand elle n’est pas en promo, coûte 15,99 euros. Avec les 50% de remise sur Amazon en ce moment, vous pouvez en commander une unité pour 7,99 euros.

La Tapo P100, une mini prise qui ne prend pas de place

La Tapo P100 est une prise connectée que la marque qualifie de « mini ». Comprenez par là qu’une fois branchée dans votre mur, elle n’obstruera pas les prises adjacentes. Attention toutefois : le bouton d’alimentation manuel se trouve sur le côté gauche de la prise, donc veillez à bien le laisser accessible en cas de problème. Mais normalement, vous n’aurez pas à utiliser ce bouton puisque la Tapo P100 est entièrement utilisable en mode sans-fil.

La configuration est simple : vous branchez la prise là où se situe l’appareil que vous souhaitez contrôler. Vous téléchargez l’application Tapo sur le store de votre smartphone ou votre tablette. Vous suivez les instructions pour la configurer et en quelques minutes, elle est optionnelle. C’est très intuitif, les instructions sont claires, et même si vous n’y connaissez rien, tout est simplifié.

Une fois configurée, vous n’avez plus à y toucher

Quand vous avez fini de la relier à votre réseau, vous pouvez enfin brancher l’appareil qui vous intéresse dessus. Ça peut être une lampe, un radiateur, un humidificateur, ventilateur : bref, tout ce que vous voulez. Ensuite, avec votre smartphone qui fait office de télécommande, vous pouvez allumer/éteindre la prise, et donc l’appareil, en un clic. Mais ce n’est pas tout. Imaginons que vous souhaitiez prendre une douche avec un petit boost de chauffage le temps de vous laver : vous allumez le radiateur branché sur la Tapo P100 et réglez un minuteur de 10/15 minutes, le temps de vos ablutions.

Vous pouvez aussi planifier un calendrier, avec vos routines, pour allumer/éteindre vos appareils en fonction de vos heures de présence à domicile. Il y a même un mode Absent qui allume/éteint les lumières (ou tout autre appareil) aux heures où vous êtes censé être chez vous, ce qui pourrait dissuader d’éventuels intrus. En plus, la prise est compatible avec Google Assistant, Alexa et SmartThings, ce qui veut dire que vous pouvez même contrôler tout ça à la voix. Il suffit de nommer la prise selon l’appareil qui est branché dessus et la reconnaissance vocale s’occupe du reste.

Il existe de nombreuses autres références de prises connectées dont vous pouvez retrouver les meilleures ambassadrices dans notre guide d’achat.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.