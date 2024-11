Cette prise connectée Meross est à moitié prix sur Amazon pendant la Black Friday Week

La prise connectée Meross est un petit objet bien pratique qui va permettre à vos objets non connectés de devenir intelligents, et donc d’être plus facilement pilotables. Pendant la Black Friday Week, cette prise est disponible à seulement 10 euros sur Amazon, au lieu de 19,99 euros.

Les prises connectées comme celle que propose Meross ont pas mal d’avantages : elles peuvent notamment nous permettre d’activer des appareils électriques à distance, de mettre en place des routines, et surtout de surveiller notre consommation d’énergie. Bref, nos appareils non intelligents peuvent enfin le devenir, et c’est bien mieux comme ça. Si vous souhaitez tenter l’expérience, sachez que la prise connectée Meross est actuellement vendue à un prix mini pendant la Black Friday Week.

Les points forts de la prise connectée Meross

Une installation facile

Un contrôle à distance des appareils électriques

Une compatibilité avec les assistants vocaux

Initialement proposée à 19,99 euros, la prise connectée Meross est aujourd’hui disponible en promotion à 10 euros sur Amazon.

Aucun hub nécessaire, un démarrage tout simple

La prise connectée signée Meross est non seulement discrète avec son design passe-partout tout blanc, mais elle est aussi et surtout très facile à installer et à mettre en marche. Ici, pas besoin de hub pour qu’elle fonctionne correctement, il suffit simplement d’avoir une bonne connexion Wi-Fi (2,4 GHz), de la brancher sur une prise murale ou une multiprise, puis de se rendre sur l’application Meross, disponible sur iOS et Android, afin d’y configurer la prise.

C’est d’ailleurs sur cette même application que vous pourrez garder un œil sur votre consommation électrique, pour mieux la gérer et faire des économies. Notez par ailleurs que cette prise peut fonctionner avec Alexa, Siri et Google Assistant : si vous possédez un HomePod mini, un Echo Dot, ou encore un Google Nest mini, vous pourrez ainsi interagir avec la prise et la contrôler tout en ayant les mains libres. La compatibilité avec HomeKit pour le contrôle à distance est aussi assurée.

De multiples fonctionnalités intelligentes

Branchée à une lampe, un TV ou encore à un chauffage d’appoint, la prise connectée Meross peut rendre chaque appareil intelligent. Vous pourrez ainsi les éteindre et les allumer directement depuis votre smartphone, y compris si vous n’êtes pas présent chez vous. Plusieurs fonctionnalités bien pratiques sont aussi disponibles et vous permettront de contrôler plus efficacement votre consommation d’énergie.

Par exemple, il est possible de programmer des routines automatiques et définir des heures de fonctionnement : vous pouvez ainsi faire en sorte que votre lampe s’allume ou s’éteigne en fonction du coucher ou du lever de soleil. Ordonner à la prise d’allumer le chauffage quelques minutes avant que vous ne rentriez chez vous peut par exemple être bien utile en ces froides journées d’hiver. Des minuteries peuvent aussi être mises en place pour ne pas laisser les appareils électriques allumés trop longtemps inutilement (et souffrir devant la facture). Petit point rassurant : la prise peut aussi servir à simuler une présence humaine chez vous en votre absence en allumant une lampe à distance, par exemple.

