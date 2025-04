Le vélo (électrique) s’est pris une gifle en 2024 : voici tous les chiffres à connaître

Le secteur du cycle traverse une période de turbulence. Si le vélo conserve ses atouts écologiques, les ventes chutent nettement pour la deuxième année consécutive. Voici ce que disent les chiffres de l’Observatoire du Cycle 2024 présenté par l’Union Sport & Cycle dans le cadre du salon Vélo in Paris.

« L’année 2024 n’a pas été très simple ». Le ton est donné par Patrick Guinard, président de la Commission Cycle de l’Union Sport & Cycle, qui a présenté le tant attendu Observatoire du Cycle 2024 dans le cadre du salon grand public Vélo In Paris. Sans surprise, les chiffres ne sont pas bons et la filière accuse un recul pour la seconde année consécutive.

« Il y a eu plein d’annonces très négatives pour le vélo. Comment le marché a réagi ? Qu’est-ce qui se passe ? On a besoin de situer à un moment donné dans la vie », poursuit l’intéressé. Et de conclure : « C’est un moment important pour la profession », avant que les premières données s’affichent devant nous.

Les ventes en baisse de 12 %

Premier enseignement à tirer : les volumes de vente chutent. Il s’est écoulé 1 956 7900 de cycles en 2024, soit une baisse de 12 % par rapport à 2023 (2 230 967 unités écoulées). Par rapport à 2019, qui est considéré comme un point de bascule avant les années Covid et l’explosion du marché post-Covid, c’est même 26 % de moins. L’Union Sport & Cycle insiste sur le déclin des vélos enfant et VTT mécaniques.

Qui du vélo électrique ? Ils se rétractent eux aussi à hauteur de 16 % par rapport à 2023, avec 565 225 VAE vendues. Il y a tout de même du positif à tirer : cela constitue une progression de 43 % par rapport à 2019. Ci-dessous, veuillez trouver les chiffres de vente de VAE de 2019 à 2024 :

2019 : 394 000

2020 : 515 00

2021 : 659 000

2022 : 738 000

2023 : 671 696

2024 : 565 225

À noter que les vélos électriques constituent 29 % des volumes de vente… mais ils représentent 58 % de la valeur du marché total. Cette catégorie de cycle revêt donc une importante capitale pour le secteur.

Denis Briscadieu, président du Groupe CYCLELAB, évoque « un contexte surprenant en 2024 ». Et d’ajouter que la « stabilisation des stocks va nous permettre d’avoir de meilleurs résultats cette année ». Pour expliquer ces chiffres, l’intéressé mentionne notamment la dynamique d’épargne des ménages français.

Naturellement, la valeur du marché a elle aussi pris du plomb dans l’aile : 3,232 milliards d’euros, soit une baisse de 5,9 % par rapport à 2023. Plus précisément, le vélo en tant que tel représente 2,003 milliards d’euros (- 8,3 %) et les pièces et accessoires 1,116 milliard d’euros (-2,2 %). La réparation s’en sort mieux avec une hausse du CA de 4,3 %, pour un total de 113 millions d’euros.

Rassurons-nous sur un point : cette valeur, qui est certes en baisse, constitue néanmoins une hausse de 33 % toujours par rapport à 2019. Il y a un fait indéniable : l’industrie du vélo a grandement capitalisé sur le Covid malgré deux années de crise en 2023 et 2024.

Des projections optimistes

André Ghestem, Directeur de la commission Cycle et mobilité active de l’USC, est de son côté « convaincu que le vélo a de nombreux atouts. Le premier, qui est sans doute l’un des plus importants, c’est un atout pour la planète. C’est le moyen de transport le plus écologique qui existe. Le vélo, c’est 20 000 emplois dans l’industrie et le commerce. Et on recrute, avec 500 postes à pouvoir dans la réparation et la vente ».

Tous les observateurs semblent être accordés sur la même ligne : 2025 devrait être une année de stabilisation après deux crus moroses, avant que 2026 ne signe un retour à la croissance.