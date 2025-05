Ce performant laptop gaming de chez Lenovo, avec RTX 4060 et écran FHD 144 Hz, perd 400 € de son prix sur Amazon

Le Lenovo LOQ 15IAX9 joue la carte du juste milieu. Un laptop de 15,6 pouces bien Ă©quipĂ©, capable d’encaisser du jeu en Full HD avec une RTX 4060 sous le capot. Le tout Ă un tarif bien placĂ©, sans sacrifier l’essentiel : Ă©cran 144 Hz, processeur Intel musclĂ©, clavier rĂ©troĂ©clairĂ©. Il est encore plus recommandable aujourd’hui avec une ristourne chez Amazon faisant passer son prix de 1 249 euros Ă 849 euros.

Les laptops gaming, c’est souvent un jeu d’équilibriste. Trop fin, ça chauffe. Trop musclĂ©, ça pulvĂ©rise le budget. Et entre les deux, il y a ces machines honnĂŞtes, bien conçues, qui savent tenir la cadence sans flamber. Le Lenovo LOQ, c’est un peu ça, un portable bien balancĂ©, pensĂ© pour celles et ceux qui veulent jouer sĂ©rieusement sans tomber dans l’excès. Et avec ce modèle sous processeur Intel Core HX et GPU RTX 4060, on est sur une config capable d’assurer, que ce soit pour du AAA, du e-sport ou mĂŞme un peu de crĂ©ation en dĂ©placement. Et pour devenir votre compagnon de jeu, il se fait Ă – 32 % sur Amazon.

Trois choses Ă retenir sur le Lenovo LOQ 15IAX9

Un robuste processeur Intel Core I5 12450HX

Une carte graphique NVIDIA RTX 4060

Un Ă©cran de 15,6 pouces FHD avec un taux de rafraichissement de 144 Hz

Au lieu de 1249,99 euros, le Lenovo LOQ 15IAX9 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 849,99 euros sur Amazon.

Une config’ Ă©quilibrĂ©e pour jouer en Full HD

Sous le châssis gris sobre du Lenovo LOQ 15IAX9, ça bouge. Le processeur Intel Core i5-12450HX, avec ses 10 cœurs hybrides, assure un bon niveau de performance, même dans les scénarios exigeants. Que ce soit pour du jeu, du streaming ou du multitâche classique, il tient la route sans transpirer.

Côté GPU, on retrouve une RTX 4060 avec 8 Go de VRAM. Une carte bien installée dans le milieu de gamme, mais qui s’en sort très bien sur les jeux récents. Avec le DLSS 3, certains titres AAA gagnent une seconde jeunesse, et le Ray Tracing devient accessible sans trop sacrifier les FPS. De quoi être prêt pour jouer au prochain Mafia : The Old Country.

L’écran Full HD de 15,6 pouces est cadencé à 144 Hz. C’est fluide, réactif, parfait pour les jeux nerveux ou les sessions sur Rocket League et Valorant. Pas de fioriture, mais l’essentiel est là pour profiter dans de bonnes conditions.

Une bonne mémoire, un stockage rapide et un clavier lumineux

Le Lenovo LOQ embarque 24 Go de RAM DDR4 en 2×12 Go, un format rare, mais bienvenue. De quoi garder plusieurs applis ouvertes, bosser, jouer, streamer… tout ça sans ralentir. Pour le stockage, on est sur un SSD NVMe de 512 Go, rapide au boot comme Ă l’installation de jeux.

Le clavier rĂ©troĂ©clairĂ© en AZERTY ajoute une touche pratique et stylĂ©e. Bonne course, bon retour, parfait pour taper ou enchaĂ®ner les commandes sur vos jeux prĂ©fĂ©rĂ©s mĂŞme en session nocturne. Ce n’est pas un clavier mĂ©canique, mais ça fait clairement le boulot.

Enfin, côté design, Lenovo garde sa patte : lignes nettes, coloris gris mat, pas trop flashy tout en étant solide, répondant aux normes militaires MIL-STD 810H. La partie connectique est assurée par trois ports USB 3.2, un port USB-C 3.2, un HDMI 2.1, un jack et une prise RJ-45. C’est un laptop qu’on peut aussi sortir en salle de cours ou en réunion sans faire tache. Et ça, pour un PC gaming, c’est presque un luxe.

