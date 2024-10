WhatsApp ajoute de nouvelles fonctions pour embellir vos appels en vidéo

WhatsApp a enrichi ses fonctions d’appels vidéo en permettant aux utilisateurs d’ajouter des arrière-plans virtuels ainsi que des filtres.

L’application WhatsApp sur smartphone // Source : Meta

Depuis quatre ans, les appels vidéo se sont largement développé dans le monde, que ce soit pour appeler ses proches ou pour faire des réunions en visio avec ses collègues.

Avec l’avènement de la visio, plusieurs fonctions ont peu à peu émergé. C’est notamment le cas des systèmes d’arrière-plan virtuels proposés par exemple par Google Meet ou Zoom afin de masquer son véritable environnement ou pour faire croire que l’on se trouve dans un lieu très bien rangé.

Seulement, jusqu’à présent, WhatsApp était passé à côté de ce système d’arrière-plans virtuels. La chose est désormais réparée avec l’annonce, cette semaine, de nouvelles fonctionnalités vidéo pour l’application de messagerie du groupe Meta.

De nouveaux filtres et arrière-plan pour les appels vidéo

Dans un billet de blog publié ce mardi, WhatsApp a en effet annoncé de nouveaux filtres et arrière-plans pour les appels en vidéo.

Les nouvelles fonctions d’appel vidéo de WhatsApp // Source : WhatsApp

Ce sont ainsi 10 filtres et 10 arrière-plans qui sont dorénavant mis à disposition des utilisateurs. Si les arrière-plans sont assez classiques, avec du flou, une plage, un salon, un bureau ou une forêt, les filtres vont quant à eux permettre d’ajouter un effet par-dessus l’image. De quoi afficher votre visage en noir et blanc, avec des tons chaleureux, un prime de lumière ou en le déformant avec un effet fisheye.

En plus des filtres et des arrière-plans, WhatsApp a également annoncé l’arrivée de retouches et de faible éclairage pour mieux mettre en avant votre visage, même dans des conditions difficiles.

Ces nouvelles fonctions vidéo pour WhatsApp seront peu à peu déployées pour l’ensemble des utilisateurs dans les semaines à venir.