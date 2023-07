Google Meet permet de créer son propre arrière-plan à la manière de Midjourney

Google Meet teste une fonctionnalité permettant de générer soi-même un arrière-plan pour les visioconférences. Cela se fait grâce à une intelligence artificielle et à l'aide d'une requête textuelle. De quoi inventer ses propres arrière-plans personnalisés.

Il n’y a pas que Google Docs ou Google Sheets qui ont droit à de l’intelligence artificielle dans la suite bureautique de Google. Google Meet aussi y accède aussi de plus en plus. Par le biais de son Workspace Labs, programme bêta de cette suite, Google teste les arrière-plans générés par IA dans Meet.

Une fonctionnalité très discrète, même pas annoncée par Google

Cette nouvelle fonctionnalité en bêta a été repérée par le journaliste d’Android Police Artem Russakovskii : il semblerait que Google ne l’ait annoncé nulle part. Toutefois, on trouve une page d’aide détaillée dédiée à la fonctionnalité.

Pour le moment, elle n’est déployée que pour les utilisateurs inscrits dans le programme Workspace Labs et uniquement aux États-Unis. Il s’agit d’un programme de bêta de Google dédié aux comptes Workspace (comptes Google dédiés aux entreprises, écoles, organisations).

Comment générer des arrière-plans dans Google Meet

La génération d’arrière-plans est accessible depuis les paramètres d’effets visuels de Google Meet, dans le bouton « Générer un arrière-plan ». Un champ texte apparaît et on peut rentrer sa requête, son « prompt ». Dès lors, tout peut être imaginé : une forêt magique comme le mentionne Google, des fonds marins, une banquise, une exoplanète, etc. Pour de meilleurs résultats, Google conseille « d’inclure une référence à un style ou à une ambiance, à un cadre à des objets de l’environnement ». Pour cela, plusieurs styles sont proposés : fantastique, photographie, science-fiction, etc.

Une fois tout cela fait, Google Meet propose quatre fonds et l’on peut choisir celui que l’on souhaite. Pour de meilleurs résultats, on peut modifier sa requête pour la préciser ou la changer. Tout cela peut s’effectuer avant une réunion en visioconférence, mais aussi durant celle-ci. On ne sait pour le moment pas si cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs à l’avenir.

