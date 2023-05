Google Docs, Sheets et Slides : comment Google veut les révolutionner avec son IA

Google a présenté ses avancées en matière d’IA pour sa suite d’outils Workspace. Plusieurs exemples intéressants ont été montrés pour Google Docs, Sheets et Slides.

Comme attendu, la suite d’outils Google Workspace va faire l’objet d’avancées significatives en matière d’intelligence artificielle. De nouveaux usages ont ainsi été présentés à l’occasion de la Google I/O 2023. Le premier d’entre eux se nomme « Help me write », matérialisé sous la forme d’un onglet sur Google Docs. Nous vous en parlions déjà dans cet article.

Interagir plus profondément avec l’IA

Un utilisateur sera ainsi en mesure de lui soumettre diverses demandes, pour que l’IA puisse lui-même générer du texte selon votre dite demande. Google a pris l’exemple d’une offre d’emploi. Il suffira de demander à Palm2, la suite de modèle de Large Language de Google, de créer une annonce d’offre d’emploi dans n’importe quel domaine pour que l’IA le fasse.

Du côté de Google Sheets, le bouton « Help me organize » va faire son apparition. Il permettra notamment de créer des templates selon vos besoins, comme des bases de données clients, avec le nom des clients, les tarifs, le téléphone, l’adresse, etc. Bref, générer un tableau de données tout beau tout neuf en un clic.

Disponible à la fin du mois, mais pas pour tout le monde

Google Slides, enfin, s’appuiera sur le bouton « Help me visualize ». Ici, il suffira d’écrire une description plus ou moins précise pour que l’IA vous propose plusieurs images adéquates, entre 6 et 8 en moyenne. Vous pourrez même changer de style, leur donnant un aspect plus réaliste si vous le souhaitez.

L’ensemble de ces avancées d’IA génératives pour Google Workspace ont désormais un nom : Duat IA. Ces nouveautés seront disponibles le mois suivant pour seulement quelques testeurs triés sur le volet. Tout les personnes utilisant les outils de Workspace devraient ensuite y avoir accès d’ici la fin de l’année.

