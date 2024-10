WhatsApp : c’est tout bête, mais il sera enfin plus simple de savoir qui est en train d’écrire

Vous pourrez voir plus facilement qui est en train d’écrire des messages dans vos conversations WhatsApp.

Les nouvelles mises à jour beta de WhatsApp nous donnent chaque semaine un aperçu de ce que l’application de messagerie de Meta deviendra dans les prochains mois. Tous ces changements et ajouts s’accumulent pour progressivement améliorer l’expérience de l’application, qu’il s’agisse des thèmes par défaut ou encore des filtres personnalisables.

Et parfois, certains changements semblent insignifiants et pourtant, ils auront un impact pour les milliards d’utilisateurs quotidiens de l’application. Le dernier en date concerne l’indicateur de saisie qui devrait enfin devenir plus visible au sein des conversations.

Un indicateur de saisie enfin pratique ?

Jusqu’à maintenant, l’indicateur de saisie de WhatsApp vous indique quand un interlocuteur est en train de taper un message dans la partie supérieure de la fenêtre, en dessous du nom de l’utilisateur ou du groupe. Peu pratique, ce fonctionnement pourrait enfin changer dans une future mise à jour.

En effet, les fouineurs en chef de chez WABetaInfo ont découvert dans la dernière version beta de l’application que l’indicateur de saisie s’affiche maintenant comme sur Messenger, à savoir directement dans la conversation. L’indicateur affiche une bulle avec trois petits points à côté de l’icône de la personne qui est en train de saisir un message textuel ou vocal. Si plusieurs utilisateurs tapent leur message en même temps, alors plusieurs icônes s’afficheront.

Ça n’a l’air de rien comme ça, mais pourtant WhatsApp rattrape ici son retard sur toutes les autres applications de messagerie avec un système bien plus visible pendant les conversations. Ce nouveau comportement concerne aussi bien les conversations privées que les groupes.

Le nouvel indicateur de saisie est présent dans la version beta 2.24.21.18 de WhatsApp et devrait arriver pour tous les utilisateurs dans les prochaines semaines.

