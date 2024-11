Comment Gmail veut vous débarrasser à tout jamais des spams

Les alias de mail semblent prêts à pointer le bout de leur nez sur Gmail. Vous ne savez pas ce que c’est ? On vous explique.

Source : Frandroid

À l’heure où n’importe quel site web vous demande de créer un compte client, il est fort probable que votre boite mail soit devenue un déversoir à spams et à courrier non sollicité. Fort heureusement, Gmail va mettre en place un outil permettant de lutter contre ce fléau du XXIe siècle : les alias de mail.

Comme Android Authority l’a remarqué, la dernière version des Google Play Service (le chef d’orchestre des outils Google sur Android) contient des références à un outil de « protection des emails » et des lignes de code mentionnant la possibilité de « générer des adresses mail ». De quoi suggérer l’arrivée d’une option d’alias de mail sur Android. Le site est même parvenu à faire apparaître l’option au sein des paramètres d’autocomplétion de l’OS.

C’est quoi un alias de mail ?

Pour celles et ceux qui n’ont jamais entendu parler des services d’alias de mail, l’idée est très simple. Plutôt que de donner sa réelle adresse mail à un site web, vous pouvez générer une adresse « poubelle » qui redirigera automatiquement les courriers vers votre boite mail principale.

Cela présente deux avantages majeurs. Le premier est que votre vraie adresse n’est jamais dévoilée au site en question. Ainsi, si une fuite de données arrive, les pirates n’auront qu’une adresse jetable, limitant ainsi les risques d’hameçonnage. Mieux, si l’alias que vous avez créé pour un site est utilisé pour vous envoyer du spam, vous saurez exactement quelle entreprise a revendu vos données.

Illustration du principe d’alias de mail // Source : SimpleLogin

L’autre fonctionnalité pratique est la possibilité d’activer et de désactiver ces alias à la volée. Ainsi, vous pouvez décider de recevoir les mails d’un web marchand après votre commande, puis de couper ensuite la redirection pour ne pas être inondé d’offres promotionnelles et autres courriers indésirables. En créant un alias par site web, vous avez ainsi un contrôle extrêmement poussé de votre boite mail.

Un poids lourd du secteur

Le fait de voir Google embrasser enfin ce principe de cybersécurité est encourageant. Gmail est de loin le fournisseur de mail le plus important de la planète et, pour peu que les utilisateurs et les utilisatrices se mettent à utiliser cet outil en masse, les spams et autres courriers électroniques indésirables pourraient quasiment devenir de l’histoire ancienne.

Pour aller plus loin

Gmail : voici la meilleure astuce pour classer ses mails

Aucune information n’a encore été donnée quant à une éventuelle date de sortie de la fonctionnalité. Pour le moment, même en bidouillant, il n’est pas possible de se créer des alias Gmail. Espérons que le géant de la recherche déploie cela rapidement, pour le bien de nos boites mail. En attendant, des entreprises comme SimpleLogin ou DuckDuckGo proposent déjà des outils similaires.