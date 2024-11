On le sait tous, cette pĂ©riode du Black Friday est la meilleure de l’annĂ©e pour acheter Ă prix très attractifs nos produits Tech prĂ©fĂ©rĂ©s. Chez Frandroid, on voit passer des smartphones, des tablettes, des PC portables, des tĂ©lĂ©viseurs, des objets connectĂ©s, des Ă©couteurs et des casques sans fil tout le temps, donc voici nos recommandations expertes pour cette occasion.

Le Black Friday a commencĂ© officiellement ce 29 novembre 2024, mais officieusement, il avait d’ores et dĂ©jĂ commencĂ© en France. Depuis le dĂ©but du mois, les e-commerçants comme Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger ou encore Cdiscount multiplient les promotions en ce sens.

Dans cet article, on va se concentrer sur les meilleures offres pour chaque catĂ©gorie de produits Tech que l’on traite chez Frandroid, Ă savoir les smartphones, les tablettes, les PC portables et l’informatique en gĂ©nĂ©ral, le matĂ©riel audio, les tĂ©lĂ©viseurs, les objets connectĂ©s, la mobilitĂ© urbaine ou encore le gaming. Vous trouverez Ă©galement les meilleures offres sur les forfaits mobile. Pensez Ă utiliser le sommaire pour vous balader d’une catĂ©gorie Ă l’autre.

Toutes ces offres sont Ă©galement disponibles dans nos guides d’achat, que vous trouverez Ă la fin de cet article.

Les meilleures offres smartphones du Black Friday

Xiaomi 14

Le Xiaomi 14 est un smartphone qui a réussi à jouer des coudes pour se hisser au rang des meilleurs téléphones du moment. En même temps, la marque a bien travaillé sur sa réussite, en proposant une fiche technique digne des meilleures. Mais son plus gros atout est indéniablement son prix de ce Black Friday.

En termes de performances, il surpasse le Galaxy S24

Malgré toute sa puissance, il conserve un format compact

La qualité de l’écran, une dalle Oled Full HD+ avec taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz

Lors de sa sortie, le Xiaomi 14 était vendu 1 099 euros pour le modèle 512 Go. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir ce smartphone premium à seulement 559 euros chez Rakuten (via le vendeur Boulanger) avec le code promo BLACK40.

Xiaomi 14 Ultra

Pour se mesurer aux poids lourds du monde des smartphones que sont Samsung et Apple, Xiaomi n’a pas lésiné sur les moyens. Avec ses performances exceptionnelles, son bel écran et ses excellentes capacités photo, le Xiaomi 14 Ultra est l’un des appareils les plus puissants que l’on puisse glisser dans une poche.

Des performances de haut rang grâce à la présence d’un Snapdragon 8 Gen 3 et de 16 Go de RAM

Un appareil photo de très bonne facture bénéficiant de l’expertise de Leica

Un écran OLED de 6,73 pouces capable d’offrir un rendu exceptionnel

Au lieu de 1 499 euros à son lancement, le Xiaomi 14 Ultra est actuellement en promotion à 969 euros chez Boulanger.

OnePlus 12

Dévoilé au côté d’une version plus abordable, le 12R, le OnePlus 12 représente le haut du panier de la marque. Entre ses jolies finitions, son bel écran, ses performances très solides et sa partie logicielle soignée, il coche quasiment toutes les cases.

Un design bien fini avec un grand Ă©cran 120 Hz adaptatif (LTPO)

De grosses performances, mĂŞme en charge (100 W)

Mention spéciale pour le télébobjectif x3

Dans sa version 16 Go de RAM et 512 Go, le OnePlus 12 était proposé à 1 099 euros au lancement, mais aujourd’hui, il s’affiche en ce moment à 774 euros sur Amazon.

Nothing CMF Phone 1

Le Nothing CMF Phone 1 est un récent smartphone disponible depuis le 8 juillet dernier. Il se présente comme un modèle milieu de gamme et vient compléter l’offre de la marque avec les Nothing Phone classiques. Ces derniers profitent de l’interface Glyph avec des LED qui s’allument différemment en fonction des notifications que vous recevez. Si elle n’est pas disponible sur le CMF Phone 1, vous avez autre chose en contrepartie : une personnalisation plus poussée que chez la concurrence.

L’écran 120 Hz est épatant

Pour une fois, un smartphone sans bloatwares

Les performances surprenantes, dans le bon sens du terme

Alors qu’il est normalement vendu 239 euros depuis sa sortie, le Nothing CMF Phone 1 est aujourd’hui disponible en promotion à 179 euros sur Amazon.

Honor 200 Lite

Le Honor 200 Lite 5G a rejoint le catalogue des smartphones de milieu de gamme de la marque en avril dernier. Le fabricant l’avait déjà présenté comme l’un des modèles les plus fins et légers du marché. D’autres de ses atouts ont été mis en avant, à commencer par son grand écran ou encore son capteur principal de 108 Mpx. Bref, un smartphone avec de belles promesses,

Un corps fin, léger et robuste

Une grande dalle Amoled de 6,7 pouces

Un capteur photo principal de 108 Mpx

Lancé à 329,90 euros, le Honor 200 Lite 5G est aujourd’hui disponible en promotion à 199 euros sur Amazon.

Google Pixel 8a

La déclinaison « A » de la gamme Google Pixel avance avec pour atout le fabuleux rapport qualité/prix mis en avant. Le Pixel 8a dispose de l’une des meilleures qualités photo du marché, le tout dans un format compact.

Le meilleur zoom numérique à ce prix

Le format compact et un écran 120 Hz bien calibré

7 ans de MAJ Android

Google AI et Gemini Nano

Au lieu de 479 euros, le Google Pixel 8a est aujourd’hui disponible à 399 euros (sans forfait) chez RED by SFR.

OnePlus 12R

Dans le genre milieu de gamme proche du haut de gamme, il y a aussi le OnePlus 12R dotĂ© d’une fiche technique impressionnante au regard de son prix. Écran AMOLED LTPO, le meilleur SoC de 2023, une recharge de 100 W… Ce smartphone n’est pourtant pas parfait, il a ses petits dĂ©fauts, mais Ă moins de 500 euros en ce moment, il vaut largement le dĂ©tour !

Un bel Ă©cran AMOLED LTPO

Ni plus ni moins qu’un Snapdragon 8 Gen 2 dans le ventre

Une sacrée autonomie et une recharge de 100 W

Au lieu de 699 euros, le OnePlus 12R est aujourd’hui disponible en promotion Ă 499 euros sur Amazon.

Apple iPhone 13

Grâce à leur excellente durée de vie et à un suivi logiciel exemplaire, les iPhone d’ancienne génération sont une bonne solution si l’on souhaite passer à Apple sans dépenser dans les 1 000 euros dans un modèle dernier cri. Par exemple, l’iPhone 13 sorti il y a trois ans est encore un bon choix en 2024, surtout à ce prix. Il reste encore populaire puisqu’il faisait tout de même partie du top 10 des smartphones les plus vendus en 2023.

Un design bien exécuté avec un bel écran OLED

La puissance de sa puce A15 Bionic

Un excellent appareil photo Ă deux capteurs

LancĂ© Ă 909 euros, puis proposĂ© aujourd’hui Ă 619 euros, l’Apple iPhone 13 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 503,95 euros sur Amazon.

Google Pixel 8 Pro

Quand bien mĂŞme ce sont dĂ©sormais les Pixel 9 qui sont le fer de lance de la firme de Mountain View, les Pixel 8 ne doivent pas pour autant ĂŞtre relĂ©guĂ©s aux oubliettes, d’autant plus qu’ils profitent encore de six ans de suivi logiciel. En ce moment, le Google Pixel 8 Pro, qui est un excellent photophone soit dit en passant, perd 500 euros par rapport Ă son prix de lancement !

Un design réussi et un écran bien calibré

Un appareil photo de haute volée avec outils IA

7 ans de MAJ Android et Pixel Experience

Au lieu de 1 099 euros Ă son lancement, puis passĂ© Ă 999 euros, le Google Pixel 8 Pro (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 599,99 euros chez Boulanger.

Asus Zenfone 11 Ultra

Cet Asus Zenfone 11 Ultra est l’un des rares smartphones Ă tenir l’Ă©quilibre entre grosse autonomie et puissance de charge. Avec en complĂ©ment la Snapdragon 8 Gen 3 pour assurer les performances, le smartphone est un compagnon fiable au quotidien. Il dispose aussi d’une certification IP68 et d’un design assez classique.

Un bel Ă©cran 144 Hz

De belles performances

L’autonomie couplĂ©e Ă la charge rapide

Si l’Asus Zenfone 11 Ultra est sorti au prix initial de 999 euros, celui-ci est en promotion Ă 699,99 euros sur le site de Boulanger. On peut Ă©galement le retrouver Ă ce prix chez Amazon.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Le meilleur smartphone de l’annĂ©e est aussi en promotion. Au regard de son test, le Samsung Galaxy S24 Ultra est un incontournable de la Black Friday Week. Il propose un superbe Ă©cran tactile AMOLED avec une belle luminositĂ©. C’est aussi le meilleur smartphone pour la photo avec Ă©galement une belle durabilitĂ©.

Un écran très lumineux

Le meilleur smartphone pour la photo

7 ans de mises Ă jour

Au lieu de 1469 euros pour sa version 256 Go, le Samsung Galaxy S24 Ultra est disponible Ă 999,99 euros chez Boulanger. En effet, avec le bonus de reprise de 100 euros le meilleur smartphone de l’annĂ©e passe sous la barre des 1 000 euros !

Sachez qu’il est possible de l’obtenir pour encore moins cher chez Asgoodasnew, Ă 944 euros grâce au code promo BLACK55.

Honor Magic V3

Avec son Honor Magic V3, le constructeur chinois propose un smartphone pliable au format livre capable de rivaliser avec Samsung. Le modèle se distingue par une belle qualitĂ© de construction notamment sa finesse. Il excelle en photographie ainsi qu’en performances grâce Ă son processeur Snapdragon 8 Gen 3.

Sa finesse de construction

Excellent en photo

De grosses performances

Sorti au prix de 1999 euros, le Honor Magic V3 est en promotion pendant la Black Friday Week. Le smartphone est vendu Ă 1399,90 euros sur le site de Boulanger ainsi que chez Darty.

Les meilleures offres tablettes du Black Friday

Samsung Galaxy Tab A9+

Après la Samsung Galaxy Tab S9, qui était la version haut de gamme, la marque a proposé la version plus abordable : la Samsung Galaxy Tab A9 et la Tab A9+, cette dernière étant une version un peu plus grande avec une intergace un peu plus fluide.

Un écran LCD de 11″ qui affiche 1920 x 1200 pixels

Le stockage extensible avec une carte microSD

Compatible QuickShare et Samsung DeX

Au lieu de 259,99 euros, la Samsung Galaxy Tab A9+, dans sa version de 64 Go, est disponible en promotion Ă 164,99 euros chez Cdiscount.

Par ailleurs, Darty vend ce modèle en pack avec sa protection « book cover » pour 199 euros.

Apple iPad 9

Certes, l’iPad 9 lancé en 2021 présente un design un brin démodé et son processeur n’est clairement pas le plus récent. Mais cette tablette Apple demeure tout à fait efficace et permet d’enchaîner des tâches classiques sans accroc. Elle constitue aussi une bonne porte d’entrée dans l’écosystème de la Pomme pour celles et ceux qui n’ont vraiment pas le budget pour acheter un iPad 10, Air ou Pro. Surtout, l’iPad 9 est l’ardoise la plus abordable de la marque, et c’est encore plus le cas actuellement grâce à cette offre du Black Friday.

Son prix très bas pour une tablette Apple

Ses bonnes performances

Son autonomie assez généreuse

Lancé à 439 euros, l’iPad 9 de 2021 est aujourd’hui proposé à seulement 249,99 euros sur Rakuten.

Xiaomi Redmi Pad Pro

Le modèle Pro de la tablette Xiaomi offre de jolies caractéristiques, à commencer par un vaste écran parfaitement défini et fluide, en 120 Hz. Vous pourrez aussi compter sur une grosse batterie de 10 000 mAh et une charge rapide à 33 W pour les plus impatients. Elle est en plus vendue en pack avec un folio et un clavier !

Écran 12.1″ en 2,5 K

Processeur Snapdragon 7s Gen 2

Stockage 128 Go

Au lieu de 359 euros, le pack contenant la tablette et son clavier baisse Ă 279,99 euros chez la Fnac.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

En 2020, Samsung présentait sa Galaxy Tab S6 Lite, une tablette Android dédiée à une utilisation légère pour la maison. Deux ans plus tard, la marque a sorti une deuxième version et voilà qu’aujourd’hui, elle profite d’une nouvelle réédition en 2024. Une version un peu améliorée qui devrait vous plaire.

Une tablette aux finitions soignées et endurante

Un Exynos 1280 pour les performances

Le S-Pen inclus

Au lieu de 429 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 279 euros sur Amazon.

Google Pixel Tablet

Dans la foulĂ©e de la Pixel Watch et du Pixel Fold, Google a lancĂ© sa première tablette sous Pixel Experience. La Google Pixel Tablet parvient Ă faire ses preuves garce Ă sa surcouche logicielle ainsi que son dock ouvert Ă de nombreux usages. En plus de servir de base de recharge, il fait Ă©galement office d’enceinte connectĂ©e pour booster l’audio et tout simplement de support pour ne pas l’avoir tout le temps entre les mains.

Un écran de bonne qualité pour regarder du contenu

Une interface fluide avec Pixel Experience

Le dock de recharge, une bonne idée

Au lieu de 499,99 euros, la Google Pixel Tablet est aujourd’hui disponible en promotion Ă 335,99 euros sur Cdiscount.

Apple iPad 10

Pas besoin de se ruiner pour mettre la main sur un iPad. Les derniers modèles avec la puce M4 affichent un prix indĂ©cent, mais les iPad d’entrĂ©e de gamme restent une alternative intĂ©ressante si on cherche une tablette tactile bien finie avec une expĂ©rience utilisateur irrĂ©prochable.

Un écran lumineux et bien calibré

Une bonne expérience utilisateur avec iPadOS

Une excellente qualité de fabrication

Au lieu de 589 euros Ă son lancement, et de 409 euros actuellement, l’Apple iPad 10e gĂ©nĂ©ration (64 Go) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 349 euros sur Cdiscount.

Besoin d’un stylet pour votre iPad ? L’Apple Pencil (USB-C), compatible avec de nombreux modèles dont l’iPad 10, est en promotion Ă 74 euros au lieu de son prix de base de 95,99 euros.

Samsung Galaxy Tab S9

Ce sont certes les iPad qui dominent le marché des tablettes tactiles, mais les Samsung Galaxy Tab sont elles aussi en bonne place sur le segment du haut de gamme. Quand bien même les Galaxy Tab S10 sont déjà sorties, les Tab S9 restent des modèles intéressants avec leur processeur puissant et leur écran AMOLED. Cerise sur le gâteau, Galaxy AI est désormais disponible sur cette tablette !

Un écran AMOLED de 11 pouces rafraîchi à 120 Hz

Elle carbure avec un Snapdragon 8 Gen 2

Une belle autonomie avec sa batterie de 8 400 mAh

Au lieu de 899,99 euros, le pack Samsung Galaxy Tab S9 avec la tablette de 128 Go, un Ă©tui de protection et un chargeur 45 W est aujourd’hui disponible en promotion Ă 649,99 euros sur la Fnac.

Amazon Kindle (2024)

Sur le marchĂ© des liseuses numĂ©riques, la Kindle d’Amazon est une rĂ©fĂ©rence incontournable. Petite, fine, lĂ©gère, c’est le modèle idĂ©al Ă emporter avec soi en voyage au lieu de trimballer la moitiĂ© de sa bibliothèque dans sa valise. Aujourd’hui, c’est la dernière gĂ©nĂ©ration qui est en promotion et avec 16 Go de stockage, y a de quoi stocker des milliers de d’e-books.

Six semaines d’autonomie en une seule charge

Un espace de 16 Go de stockage (pour des e-books, c’est Ă©norme !)

Un écran anti-reflets de 6 pouces avec éclairage réglable

Au lieu de 109,99 euros, l’Amazon Kindle (2024) avec publicitĂ©s est aujourd’hui disponible en promotion Ă 94,99 euros sur Amazon. La version sans publicitĂ©s est aussi en promotion, Ă 104,99 euros au lieu de 119,99 euros.

Envie d’un Ă©cran plus grand ? D’un processeur plus rapide ? D’une autonomie deux fois plus Ă©levĂ©e ? L’Amazon Kindle Paperwhite est elle aussi en promotion. Au lieu de 169,99 euros, la version 16 Go avec pubs de cette liseuse est disponible en promotion Ă 144,99 euros chez Amazon. Sachez Ă©galement que les autres configurations, sans pubs ou avec 32 Go de stockage, sont aussi en promotion.

Les meilleures offres PC portables du Black Friday

Chromebook Asus Plus

Moins chers que les smartphones, les Chromebook sont souvent privilĂ©giĂ©s pour leur faible coĂ»t. Ce ne sont pas pour autant des laptops Ă la ramasse, malgrĂ© des performances limitĂ©es, ils profitent d’une endurance Ă©levĂ©e et d’un OS rĂ©gulièrement mis Ă jour pour vous protĂ©ger des malwares. Sans compter le châssis, Ă la fois lĂ©ger et robuste pour supporter les dĂ©placements du quotidien.

Chrome OS, pour une interface fluide et sécurisée

Un écran tactile de 14 pouces en définition FHD

Un Intel Core i3-1215U avec 8 Go de RAM pour les performances

Au lieu de 399 euros, le Chromebook Asus Plus CX3402CBA-MW01424 est maintenant disponible en promotion Ă 299 euros sur Boulanger. Sachez que la configuration avec l’Intel Core i3 est Ă 269 euros au lieu de 449 euros sur Amazon.

HP Victus 15

Si vous cherchez un PC portable de gaming équilibré à un prix contenu, ce modèle HP Victus de 15 pouces est une option intéressante. Sa puce Intel Core i5 12500H associée à la RTX 4060 permettra de faire tourner correctement des jeux récents.

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4060

MĂ©moire vive (RAM) : 16 Go

Stockage : SSD 512 Go

Ce modèle d’HP Victus 15 perd presque 40 % de son prix, et se nĂ©gocie Ă 799 euros chez Boulanger.

Samsung Galaxy Book3 360

Dans la catégorie des PC ultraportables 13 pouces, le XPS de Dell reste la référence aux côtés des Zenbook d’Asus. Mais, depuis quelque temps, Samsung est revenu en force sur ce secteur avec son Galaxy Book qui coche toutes les cases de ce que l’on peut attendre d’un tel appareil : autonomie, puissance, portabilité, confort et bel écran. La troisième itération du Galaxy Book 360 est d’ailleurs à un prix que la concurrence ne peut prétendre.

Un ultraportable 2-en-1

Une dalle OLED de 13,3 pouces

Un combo i5 de 13e gen + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Au lieu de 1 399,99 euros, le Samsung Galaxy Book3 360 (avec Intel Core i5) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 799,99 euros.

Au lieu de 1 999,99 euros, le Samsung Galaxy Book3 Pro 360 (avec Intel Core i7) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 399,95 euros chez Rue du Commerce.

Apple MacBook Air 13 M3

Pas souvent en promotion, les MacBook d’Apple n’Ă©chappent Ă la Black Friday Week cette annĂ©e et c’est mĂŞme les configurations rĂ©centes qui voient leurs prix chuter ici. Les MacBook Air M3 voient leur prix fondre, quelles que soient les configurations. Foncez !

Un châssis léger et bien fini

La puissance de la puce M3

Une autonomie toujours aussi exemplaire

Le modèle « de base » du MacBook Air M3 en 13 pouces passe sous la barre des 1000 euros, un exploit. Il est disponible à 979 euros au lieu de 1 099 euros chez Darty.

Zenbook 14 OLED AMD 32 Go de RAM

Les Zenbook d’Asus sont des rĂ©fĂ©rences sur le segment des ultraportables sous Windows. Ces concurrents des MacBook Air ont le bon goĂ»t d’avoir de la puissance Ă revendre, tout particulièrement en configuration AMD. Ils sont surtout bien moins chers que les versions Intel. On n’oublie pas non plus leur superbe Ă©cran Oled qui fait tout.

Léger et élégant

Écran OLED de 14 pouces + 120 Hz

Puce Ryzen 7 8840HS + 32 Go de RAM + SSD de 1 To

Auparavant affichĂ© Ă 1 399,99 euros, l’Asus Zenbook 14 OLED est aujourd’hui proposĂ© Ă 1 049,99 euros Ă la Fnac et chez Darty.

Dell XPS 13 avec puce Snapdragon

Le XPS 13 de Dell est un incontournable si vous cherchez un ultraportable. DĂ©jĂ bon, il devient encore meilleur en intĂ©grant une puce Snapdragon X Elite, qui, en plus d’ĂŞtre puissante, offre une autonomie record. Un petit bijou de design et de puissance qui chute autour des 1000 euros, et profite ainsi d’un rapport qualitĂ©/prix imbattable.

Autonomie de 16 heures

La puissance du SoC Snapdragon X Elite

Écran Oled 13,4″ 120 Hz

Sur le site de Dell, le modèle XPS 13 (9345) est à 1 085 euros au lieu de 1 449 euros. Mais, si vous utilisez le code promo FRXPSNB8, le prix chute à 1 085,04 euros.

Microsoft Surface Laptop 7

Le Surface Laptop est un PC haut de gamme conçu pour la productivitĂ© et la crĂ©ativitĂ©. ÉquipĂ© de la puce Snapdragon X Plus (10 cĹ“urs) avec 16 Go de RAM LPDDR5X et un SSD de 512 Go, il offre une expĂ©rience fluide en toutes circonstances, ainsi qu’une autonomie record.

Seulement 1,22 kg et plus de 15 heures d’autonomie

La puissance de la puce Snapdragon X Plus

L’Ă©cran tactile PixelSense Flow est très pratique

Alors qu’il coĂ»te habituellement 1 449,99 euros, vous avez l’opportunitĂ© de retrouver le Microsoft Surface Laptop 7 Ă 1 099,99 euros. Il est disponible aussi bien chez la Fnac que chez Darty, en fonction de vos prĂ©fĂ©rences.

MSI Gaming Pulse 16

Vous ĂŞtes Ă la recherche d’un PC portable gamer de grande qualitĂ© sans trop dĂ©penser ? Le MSI Gaming Pulse 16 est une bonne affaire. Sa configuration solide articulĂ©e autour de la GeForce RTX 4070 vous permet d’avoir une belle puissance de fonctionnement.

Processeur : Intel Core Ultra 7 155H

Carte Graphique : GeForce RTX 4070

Stockage : SSD 512 Go M2

Au lieu de 1 999,99 euros, le MSI Gaming Pulse 16 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 299,99 euros chez Darty.

Les meilleures offres audio du Black Friday

Amazon Echo Dot (5e gen)

Les enceintes connectées sont les appareils connectés les plus répandus dans nos foyers, elles constituent après tout le cœur et le cerveau d’un écosystème domotique et se démarquent par leur polyvalence, ce sont un peu les couteaux suisses high-tech. Les Amazon Echo Dot, reconnaissables à leur design tout en courbes et leur tissu anthracite avec un liseré bleu à la base, sont particulièrement reconnues pour leur efficacité.

Un meilleur rendu sonore

Un design toujours aussi séduisant

Fait aussi office de répéteur Wi-Fi

Au lieu de 59,99 euros, l’Amazon Echo Dot (5e gĂ©nĂ©ration) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 25,99 euros sur Amazon.

Vous cherchez encore moins cher ? La petite Echo Pop est Ă 19,99 euros actuellement.

Jabra Elite 10

Avec leur réduction de bruit plus que convaincante et leur confort, les Jabra Elite 10 ont plusieurs arguments à faire valoir. Et, même s’ils sont maintenant remplacés par un nouveau modèle, ils restent très intéressants grâce à cette nouvelle offre.

Des écouteurs très confortables

Une réduction de bruit convaincante

Une bonne autonomie

Lancés à 249,99 euros, les Jabra Elite 10 sont actuellement disponibles en promotion à seulement 136,85 euros chez PC Componentes.

Nothing Ear (a)

Nothing s’est d’abord fait connaître dans le monde de l’audio avec les Nothing ear (1). Quelques années plus tard, la marque a élargi son catalogue et ajoute deux nouvelles paires d’écouteurs : les Nothing Ear et les Nothing Ear (a) au tarif plus abordable.

Un son puissant, équilibré et entraînant

Une très bonne ANC

Bon confort et charge rapide

Au lieu de 99 euros, les Nothing Ear (a) sont aujourd’hui disponibles Ă 69 euros sur Amazon.

JBL Charge 4

Les enceintes JBL sont reconnues pour ĂŞtre les meilleures du marchĂ©. La JBL Charge 4 est pensĂ©e en ce sens d’abord avec une qualitĂ© de construction irrĂ©prochable lui permettant d’ĂŞtre utilisĂ©e partout. Elle dispose d’une excellente autonomie ainsi que du Bluetooth Multipoint pour y lier plusieurs appareils. Le rendu audio offert est Ă©quilibrĂ© pour mettre Ă l’honneur votre bibliothèque.

La construction sobre et efficace

Connexion multipoint

Sa bonne autonomie

La JBL Charge 4 est initialement proposĂ©e Ă 169 euros, mais pour la Black Week, vous pouvez l’acheter Ă 98,98 euros chez Electro DĂ©pĂ´t.

Sennheiser Momentum True Wireless 4

Les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont passĂ©s entre les mains de notre rĂ©daction et ont rĂ©coltĂ© la note de 9/10. Ces Ă©couteurs sans fil se distinguent par leur confort de port, mais aussi leur qualitĂ© audio. Ils disposent d’une ANC vraiment convaincante avec la possibilitĂ© de personnaliser votre son. Ils font partie des meilleurs Ă©couteurs Bluetooth selon notre rĂ©daction.

Des écouteurs sans fil très confortables

Une excellente réduction de bruit active

La personnalisation du son

Lancés à 299,99 euros, les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont désormais affichés à 199,99 euros chez Boulanger.

Sony WH-1000XM4

Le Sony WH-1000XM4 est disponible depuis quatre ans et pourtant : il reste un classique absolu. Confortable, avec une autonomie solide, un son Ă©quilibrĂ© et une rĂ©duction de bruit active dont les concurrents se comptent sur les doigts d’une main (dont un qui est de la mĂŞme marque, le Sony WH-1000XM5).

Une autonomie monstre de 30h, même avec l’ANC

Des coussinets super confortables pour de longues sessions d’écoute

La gestion de la réduction de bruit sur 20 niveaux

LancĂ© Ă 379 euros il y a quatre ans, le Sony WH-1000XM4 a bien entendu baissĂ© de prix au fil du temps, notamment avec la sortie de son successeur. Aujourd’hui, pendant le Black Friday, on le trouve Ă seulement 215 euros sur Amazon.

On trouve aussi son successeur, le WH-1000XM5, Ă 280 euros, toujours sur Amazon.

Et, si vous préférez les écouteurs sans fil, sachez que les Sony WF-1000XM5 sont actuellement en promotion à seulement 179 euros chez Boulanger avec le code promo AUDIO10.

Beats Studio Pro

Le casque Studio Pro est compatible iOS ainsi qu’Android. Il propose un audio spatial qui s’adapte aux mouvements de la tĂŞte. Bluetooth 5.3, ANC, micros embarquĂ©s, audio lossless, il offre tout ce qu’on attend d’un casque sans fil haut de gamme.

24 heures d’autonomie avec l’ANC activĂ©

Audio Lossless via USB-C

Design pliable avec Ă©tui

Vendu 399 euros Ă sa sortie, le Beats Studio Pro est en promo Ă 219 euros chez Amazon.

Bose QuietComfort Ultra

Le constructeur Bose est surtout reconnu pour la qualitĂ© de ses produits audio. Avec les QuietComfort Ultra, l’accent a Ă©tĂ© mis sur la rĂ©duction de bruit active qui est l’une des meilleures que nous avons pu tester.

La meilleure réduction de bruit active du marché

Son riche et expressif

Contrôles tactiles bien pensés

Pendant la Black Friday Week, les Bose QuietComfort Ultra sont Ă 229,99 euros sur le site de Boulanger, au lieu de 299 euros en temps normal.

JBL Xtreme 4

Dans le catalogue des enceintes JBL, la Xtreme 4 se place comme un modèle nomade. Grâce à une belle qualité de construction et de superbes performances sonores, elle peut vous accompagner partout. Elle demeure facile à transporter pour répondre à tous les usages.

Le son puissant

Étanche Ă l’eau et Ă la poussière

Belle autonomie

Le prix de départ de cette enceinte est à 349 euros, lors de la Black Friday Week, il est possible de la dénicher à 249 euros sur la Fnac.

Sonos Beam Gen 2

La Sonos Beam 2 est une barre de son qui vous propose une sonorisation 3.0.2 avec une puissance de 220 W. Vous pouvez la relier à votre téléviseur pour bénéficier d’un son plus riche, plus rond, qui permet de mieux se plonger dans vos programmes et jeux. En plus elle est compatible Dolby Atmos, que demande le peuple ?

Un format super compact qui permet de la glisser partout

Elle propose un son d’excellente qualité, qui plus est compatible Dolby Atmos

Un design élégant, non négligeable vu où elle s’installe

Au lieu de 499 euros, la Sonos Beam Gen 2 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 359 euros sur Amazon.

Les meilleures offres TV 4K (Oled, Qled, LCD) et vidéoprojecteurs du Black Friday

Nvidia Shield TV

Vous ĂŞtes Ă la recherche d’une box TV pour amĂ©liorer votre expĂ©rience utilisateur ? Lors de la Black Friday Week, la Nvidia Shield TV est l’un des meilleurs produits disponibles. Il s’agit d’un compagnon de choix pour vous offrir des applications efficaces ou mĂŞme de jouer en ligne.

Upscaling natif efficace

Format compact

Très puissant

La Nvidia Shield TV est en promotion sur le site d’Amazon. Il est possible d’acheter la box TV Ă 129 euros au lieu de 159 euros.

Habituellement proposée à 219,99 euros, la Nvidia Shield TV Pro est désormais disponible à 184 euros chez plusieurs e-marchands : la Fnac, Darty, Amazon, Cdiscount et enfin Rakuten.

Xgimi Mogo Pro 2

Avec son format compact, le Xgimi Mogo 2 Pro fait partie de ces vidéoprojecteurs légers qu’on peut installer très facilement dans n’importe quelle pièce, contrairement aux modèles standards qui pèsent une tonne et qu’on ne peut pas déplacer aussi facilement. Surtout, cette référence ne manque pas d’atouts, entre sa correction automatique efficace du trapèze et de la netteté ou encore son intégration d’Android TV 11.

Un format compact

Des images diffusées en Full HD jusqu’à 120 pouces

La correction automatique du trapèze et de la netteté

Android TV

Le MoGo 2 Pro est en promotion en boutique officielle. Au lieu de 599 euros, il est disponible Ă 369 euros.

Hisense 65E79KQ Pro

La TV Hisense 65E79KQ Pro se distingue de la concurrence par son excellent rapport qualitĂ©/prix. Le principal atout de ce modèle se loge dans la partie gaming. Vous avez droit Ă toutes les technologies d’optimisation disponibles ainsi que le Dolby Vision Gaming en 120 Hz.

De belles performances en gaming

Le logiciel réactif

Mise Ă l’Ă©chelle des images

La TV Hisense 65E79KQ Pro est en promotion Ă 599 euros au lieu de 699 euros sur Rue du Commerce.

LG 65QNED87T

Envie d’un très grand écran pour regarder les matchs de rugby ou pour les futures parties sur PS5 Pro ? Ce TV de 65 pouces avec sa dalle NanoCell Plus et sa technologie QLED saura combler tous vos désirs. Cette belle qualité d’affichage est rehaussée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz maximum, de quoi profiter de sessions de gaming fluides, notamment avec le VRR et l’ALLM.

Une dalle QNED 4K de 65 pouces rafraîchie à 120 Hz max

eARC, VRR et ALLM avec les ports HDMI 2.1

WebOS 24 mis Ă jour pendant cinq ans

Au lieu de 1 799 euros, le LG 75QNED87T est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 099 euros sur la Fnac.

Idem pour la version de 65 pouces, elle aussi en promotion sur la Fnac. Au lieu d’un prix barré de 1 199 euros, elle est aujourd’hui disponible à 849 euros.

Samsung TQ65Q80D

En matière de TV QLED, Samsung reste une référence absolue. La marque lance chaque année des gammes de téléviseurs complets et bien calibrés, comme la série Q80D de 2024. Ce modèle de 65 pouces est ce qui nous intéresse, non seulement en raison de sa fiche technique qui devrait ravir les gamers et les amateurs de cinéma, mais aussi et surtout pour son prix, qui ne dépasse pas les 1 000 euros pendant la période de la Black Friday Week.

Une dalle QLED 4K de 65 pouces

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming 4K 120 FPS

Support du HDR10+ et du Dolby Atmos sans fil

Au lieu de 1 699 euros Ă son lancement, le Samsung TQ65Q80D est aujourd’hui disponible en promotion Ă 990 euros sur Rue du Commerce.

Idem pour la version de 55 pouces qui est elle aussi en promotion sur Boulanger. Au lieu de 1 299 euros lors de son lancement, le Samsung TQ55Q80D est disponible Ă 749 euros.

Samsung TQ65QN85D

C’est dans la gamme de tĂ©lĂ©viseurs Neo QLED de Samsung que l’on peut trouver de grands modèles offrant une technologie d’affichage premium, des fonctionnalitĂ©s gaming très recherchĂ©es ou encore des technologies audio qui nous feraient presque passer l’envie d’acheter une barre de son. Le TV Samsung TQ65QN85D de 65 pouces propose bel et bien tout cela.

Une dalle 4K Neo QLED de 65 pouces + 100 Hz

Compatible HDR10+

Dolby Atmos, Q-Symphony

Plusieurs ports HDMI 2.1

Au lieu de 2 390 euros, le TV Neo QLED Samsung TQ65QN85D est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 163 euros chez Ubaldi.

LG OLED55C4

Les téléviseurs C4 de chez LG ont été dévoilés lors du CES 2024, en janvier précisément. Avec eux, il y avait les modèles M4, G4 ou encore B4. Durant la Black Friday Week, Boulanger baisse le prix de nombreuses références, surtout le OLED55C4 et le OLED48C4, deux modèles respectivement affichés avec 800 euros et 300 euros de réduction.

Une dalle OLED evo 4K rafraîchie à 144 Hz

Une luminosité accrue grâce à Brightness Booster

Les fonctions gaming avec le VRR et l’ALLM

Au lieu de 1 990 euros, le LG OLED55C4 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 190 euros sur Boulanger.

Sachez que la version de 48 pouces est elle aussi disponible en promotion chez le mĂŞme marchand. Au lieu de 1 590 euros, le LG OLED48C4 est disponible en promotion Ă 999 euros.

Hisense 75U8NQ

Sortie ce printemps, la gamme U8NQ de Hisense regroupe des TV haut de gamme avec dalle QLED et rĂ©troĂ©clairage Mini LED, avec support du HDR10+, de Dolby Vision IQ, du Dolby Atmos ou encore du VRR pour du gaming haute qualitĂ©. TestĂ© et approuvĂ© par nos soins, ce TV a la particularitĂ© de proposer un haut pic de luminositĂ© et un rapport de contraste qui n’est pas pour dĂ©plaire.

Une dalle QLED-Mini LED avec une très forte luminosité

Le gaming en 4K 144 Hz avec les ports HDMI 2.1

Le design avec un pied pratique pour le cable management

Au lieu de 1 990 euros, le Hisense 75U8NQ est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 390 euros sur Son-VidĂ©o.com.

LG OLED65G4

Comme à son habitude, LG a proposé cette année une mise à jour de ses téléviseurs haut de gamme, avec la série G4. Des modèles qui embarquent une dalle White-OLED fabriquée par LG Display et dotée d’un nouveau processeur, de quoi proposer une expérience utilisateur exceptionnelle.

Luminosité, angles de vision, contraste, couleurs… tout y est

Qualité de l’image et réglages par défaut parfaits

Fonctions gaming, 144 Hz et input lag très bas

Consommation raisonnable

Au lieu de 2 790 euros, le LG OLED65G4 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 790 euros Ă la Fnac.

Samsung TQ65S95D

La meilleure TV du marchĂ© est en promotion lors de la Black Friday Week. La Samsung TQ65S95D propose une belle dalle QD-OLED offrant un pic de luminositĂ© accru. Celle-ci dispose d’un filtre antireflet pour ne pas ĂŞtre gĂŞnĂ© par la lumière extĂ©rieure. Le modèle se rĂ©vèle ĂŞtre excellent dans toutes les situations.

Le pic de luminosité accru

Le filtre antireflet exceptionnel

Le meilleur téléviseur disponible

Sur le site de la Fnac, la Samsung TQ65S95D est au prix de 2 190 euros au lieu des 2 990 euros chez Darty..

Les meilleures offres objets connectés du Black Friday

Alarme Ring Plus

Pour ceux ayant dĂ©jĂ des objets connectĂ©s dans un Ă©cosystème prĂ©cis prĂ©fèreront faire des achats selon ce point prĂ©cis. Le set d’alarme Ring Plus s’intègre dans Alexa et dispose d’une belle facilitĂ© de connexion. Ce pack est surtout très simple Ă installer soi-mĂŞme.

Très facile à installer

L’intĂ©gration Ă l’Ă©cosystème Alexa

La connexion immédiate entre les produits

Le pack d’alarme Ring Plus de chez Amazon est vendu Ă 89 euros au lieu de 149 euros.

Aqara Smart Lock U200

Les serrures connectées font partie des objets intelligents les plus pratiques du marché puisqu’elles facilitent grandement le quotidien. Déverrouiller sa porte grâce un code, utiliser son smartphone comme clé… Les serrures connectées savent vraiment simplifier les ouvertures et fermetures de portes. L’une des références les plus intéressantes du marché est l’Aqara Smart Lock U200, une serrure qui multiplie les compatibilités : Matter, clés de domicile Apple, déverrouillage par empreinte digitale…

Compatibles avec Apple Home Key et Matter

Un clavier inclus

S’adapte à la quasi-totalité des portes françaises

Initialement affichée à 269,99 euros, la serrure connectée Aqara U200 est désormais proposée à 199,99 euros sur Amazon.

Alarme Netatmo

Le constructeur Netatmo est l’une des rĂ©fĂ©rences en termes d’objets connectĂ©s pour la maison. Son pack d’alarme pour la maison contient : une camĂ©ra d’intĂ©rieur, la sirène intĂ©rieure et trois dĂ©tecteurs de porte. Avec l’application Netatmo Security, vous ĂŞtes en capacitĂ© de gĂ©rer la sĂ©curitĂ© de votre domicile depuis votre smartphone.

La mise en place simple

Des produits de qualité déjà éprouvés

Pas d’abonnement supplémentaire

Le pack de dĂ©marrage d’alarme Netatmo est en promotion lors de cette Black Friday Week. L’ensemble est vendu Ă 229 euros chez Boulanger contre 349 euros.

Ecovacs DEEBOT N20 Plus

SI vous cherchez un modèle d’aspirateur robot abordable, le Deebot N20 Plus est une option Ă considĂ©rer, surtout en ce moment. Il combine aspiration puissante (jusqu’Ă 2800 Pa) et fonction de lavage grâce Ă son rĂ©servoir d’eau intĂ©grĂ©. L’idĂ©al pour se lancer sans se ruiner.

Station de vidange automatique

Compatible Alexa et Google Home

Aspiration jusqu’Ă 2800 Pa

Cet aspirateur robot lancĂ© Ă 399 euros est aujourd’hui proposĂ© Ă 284,50 euros chez Amazon.

eufyCam S330 + HomeBase

Parmi toutes les camĂ©ras de surveillance connectĂ©es conçues par eufy, le modèle extĂ©rieur S330 est sans conteste l’un des plus complets et sĂ©curisants. Il faut dire que sa qualitĂ© 4K, sa vision nocturne, sa dĂ©tection de mouvements, sa reconnaissance faciale ou encore son projecteur en font un appareil bien efficace. Cerise sur le gâteau, la camĂ©ra embarque mĂŞme un panneau solaire.

Une caméra avec un panneau scolaire + certifiée IP67

Elle filme en 4K

L’audio bidirectionnel, la reconnaissance faciale et la dĂ©tection de mouvements

Auparavant affichĂ© Ă 479 euros, puis rĂ©duit Ă 369 euros, le pack de deux eufyCam S330 + HomeBase est aujourd’hui proposĂ© Ă 309 euros sur Amazon grâce Ă un coupon Ă cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Roborock S8 MaxV Ultra

Pour s’occuper des tâches mĂ©nagères, rien ne vaut le meilleur aspirateur laveur du marchĂ© testĂ© par Frandroid. Le Roborock S8 MaxV Ultra se distingue par ses qualitĂ©s d’aspiration ainsi que sur le lavage humide. Surtout, après chaque passage, la serpillère se nettoie automatiquement.

La qualité du lavage humide

Les performances d’aspiration

L’entretien de la serpillère

Le Roborock S8 MaxV Ultra est Ă 1099 euros chez Boulanger au lieu de 1499 euros.

Les meilleures offres vélos et trottinettes électriques du Black Friday

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen)

C’est au printemps dernier que Xiaomi a dévoilé la nouvelle version de l’une de ses trottinettes électriques phares, l’Electric Scooter 4 Pro. Moteur plus puissant, autonomie plus grande, ajout de clignotants… Cette seconde génération est résolument plus performante et rassurante.

Une puissance maximale de 1 000 W

Une autonomie de 60 km

Des clignotants sur le guidon

Au lieu de 549 euros, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 394,90 euros sur Cdiscount.

Sachez que la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) est aussi moins chère en ce moment. Au lieu de 299,99 euros, elle est disponible en promotion à 239,99 euros chez Rakuten (vendeur Darty et Boulanger) avec le code promo CLUBR10.

Toplife E4600

Un vĂ©lo Ă©lectrique Ă moins de 500 euros en comptent les subventions de l’État ? C’est possible avec le Toplife E4600, un vĂ©lo de ville Ă©lectrique que l’on trouve uniquement chez le distributeur Carrefour. Ă€ ce prix, on a Ă©videmment quelques concessions sur la qualitĂ© des finitions ou le confort. En revanche, il est fourni avec plein d’Ă©quipements, un moteur de 250 W et une belle autonomie de 90 km en mode Éco.

Un vélo électrique à un petit prix !

Une fourche téléscopique

Une autonomie max de 90 km

Au lieu de 699,99 euros, le Toplife E4600 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 599,99 euros sur Carrefour.

Nakamura Crossover Native S LTD

L’avantage d’un vélo électrique comme le Nakamura Crossover Native S LTD, c’est que vous pouvez vous déplacez rapidement, écologiquement et sans effort puisqu’il fait (presque) tout pour vous. Le top si votre travail ou vos commerces sont loin, mais pas trop non plus. Il suffit d’enfourcher votre Nakamura, d’allumer le moteur et en quelques coups de pédale, vous êtes à destination.

Autonomie jusqu’à 60 km (en fonction des conditions d’utilisation)

Un vélo électrique idéal pour les débutants, pour découvrir

Des roues de 28 pouces pour aller sur tous les chemins

Au lieu de 1 199,99 euros, le Nakamura Crossover Native S LTD est aujourd’hui disponible en promotion Ă 799,99 euros sur Intersport.

Decathlon Riverside 100 E

L’avantage d’un VTC, comme son nom l’indique, c’est qu’il s’agit d’un vélo tout chemin. Vous pouvez donc l’utiliser pour vos trajets du quotidien ou même pour quelques petites sorties le week-end sur des terrains un peu plus accidentés. Ce n’est pas un BMX non plus, mais il reste suffisamment confortable pour vous accompagner en excursion. C’est le cas du Riverside 100 E de chez Decathlon.

Une autonomie de 70 km pour faire de belles balades

Les inserts en gel de la selle la rendent confortable

6 vitesses, freins à disques mécaniques, assistance jusqu’à 25 km/h

Au lieu de 1 199 euros, le Decathlon Riverside 100 E est aujourd’hui disponible en promotion Ă 999 euros sur Decathlon.

Neomouv Raipon High Frame

Pour les balades tranquilles, en ville ou Ă la campagne, il y aussi les VTC Ă©lectriques tels que le Neomouv Raipon High Frame. Cette monture dotĂ©e d’un moteur de 250 W avec un couple de 45 Nm rend les trajets agrĂ©ables, sans compter que l’autonomie peut atteindre les 100 km. Les roues de 28 pouces, la selle et le système de freins Ă disque hydrauliques participent Ă©galement Ă rendre les trajets sĂ»rs et confortables.

Une autonomie maximale de 100 km

Les roues de 28″ permettent une bonne stabilitĂ© sur la route

L’assistance progressive est très plaisante et facile Ă prendre en main

Au lieu de 1 999 euros, le Neomouv Raipon High Frame est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 699 euros sur Decathlon.

Nakamura Crossover XV

Avec le Nakamura Crossover XV, la marque d’Intersport tente un peu de combiner les qualités d’un VTSC et d’un VTT. Ce modèle est donc adapté à toutes les situations, même si son look le classe plutôt dans la catégorie des VTC, il n’a pas vraiment une allure sportive. Mais ça ne l’empêche pas de pouvoir être utilisé en ville comme en forêt ou en montage.

La puissance du moteur Naka E-Power Max 250W/100Nm

Les pneus VTT de 27,5″ sont vraiment tout-terrain

Confortable et plutôt bien équipé + un porte-bagage de 40 kg

Au lieu de 2 099,99 euros, le Nakamura Crossover XV est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 899,99 euros sur Intersport.

Les meilleures offres gaming du Black Friday

Manette Xbox

Ceux en quĂŞte d’une manette suffisamment polyvalente peuvent se tourner vers le modèle de chez Xbox. En effet, celle-ci dispose d’une bonne connectivitĂ© lui permettant d’ĂŞtre utilisable sur Android, PC ou bien mĂŞme Xbox.

Une belle ergonomie

Compatible sur plein de produits

De belles finitions

La manette Xbox Series X dans plusieurs coloris, dont le rouge est en promotion sur Amazon. Il est possible de l’acheter Ă 44,99 euros au lieu de 64 euros.

Backbone One 2nd Gen (USB-C)

La Backbone One est une manette pour smartphone très agrĂ©able Ă prendre en main. Ce modèle se branche en USB-C, et est donc compatible avec les derniers iPhone, après l’iPhone 14, et donc la plupart des smartphones Android.

Une manette ergonomique et pratique Ă brancher directement sur son smartphone

Compatible avec les smartphones Android et les derniers iPhone

Fonctionne avec plusieurs services de cloud gaming

Au lieu de 119,99 euros, la Backbone One 2nd Gen (USB-C) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 83,99 euros sur Amazon. Sachez aussi que celle au design PlayStation 5 est disponible au mĂŞme prix.

Xbox Series S

La Xbox Series S est la petite sœur de la Xbox Series X, la dernière console en date de Microsoft. C’est l’équivalent de la PS5 Digitale chez Sony, c’est-à -dire une console sans lecteur physique. Pour jouer, il faut donc passer par le Store où souscrire un abonnement au Game Pass qui permet de jouer à de nombreux jeux moyennant quelques euros tous les mois.

Elle est toute indiquée pour utiliser le Game Pass

Le stockage est extensible avec un emplacement dédié

Son format compact plus séduisant que la Xbox Series X

Au lieu de 299,99 euros, la Xbox Series S est aujourd’hui disponible en promotion Ă 229,99 euros sur la Fnac.

Steam Deck

Avec le Steam Deck, Valve a apporté une petite révolution dans le gaming en proposant une console portable sur laquelle vous pouvez accéder à votre compte Steam. Là , vous pouvez installer les titres compatibles et y jouer absolument partout.

Une grande console portable et la puissance d’un PC

Des performances qui permettent de faire tourner de gros jeux

Le Steam Deck est relativement ouvert Ă la bidouille

Lors de sa sortie il y a plusieurs années, le Steam Deck LCD 64 Go était vendu 419 euros. Maintenant, on le trouve plus à 369 euros, mais pour le Black Friday, il est à seulement 313,65 euros sur le site officiel.

PS5 Slim

La PlayStation 5 Slim est une version un peu plus petite et légère de la PS5 de Sony. Si la PlayStation 5 Pro, plus puissante, est depuis sortie, elle ne justifie pas forcément son investissement de 799 euros, sans lecteur disque qui plus est.

Compatible 4K 120 Hz et HDR, pour des jeux toujours plus beaux

1 To de stockage sur SSD et possibilité d’en ajouter un second

Rétrocompatible PS4 avec mode Game Boost pour améliorer les jeux

Au lieu de 549 euros, la PS5 Slim Standard est aujourd’hui disponible en promotion Ă 454 euros sur Rakuten (vendeur Carrefour) avec le code FRANDROID20.

La version numérique de la PS5 Slim est elle aussi en promotion. Au lieu de 449 euros, elle est disponible en promotion à 374 euros sur Cdiscount. Elle est aussi à 374 euros sur Rakuten (vendeur Carrefour).

Asus ROG Ally Z1 Extreme

Une console de jeu portable est capable de rĂ©pondre Ă bien des besoins notamment pour un usage nomade. L’Asus ROG Ally Z1 Extreme est une version plus puissante de la gamme avec une bonne construction lĂ©gère et simple Ă prendre en main. Avec un bel Ă©cran 120 Hz, vous avez une belle fluiditĂ© dans l’affichage de chaque jeu.

Console légère et simple à prendre en main

L’Ă©cran 120 Hz excellent

Une belle puissance déployée

La console Asus ROG Ally Z1 Extreme (512 Go) est en promotion Ă 499,99 euros au lieu de 549 euros sur le site de Boulanger.

Pack Xbox Series X et Star Wars Outlaws

S’offrir une Xbox n’est jamais une mauvaise idĂ©e tant Microsoft propose des offres d’abonnements intĂ©ressantes via le Game Pass. Avec ce pack, la console Xbox Series X est accompagnĂ©e du jeu Star Wars Outlaws pour piller la Galaxie.

Le rapport qualité/prix

Le Game Pass

Star Wars Outlaws

Ce pack Xbox Series X avec le jeu Star Wars Outlaws est au prix de 519,99 euros au lieu de 628 euros sur le site de la Fnac.

Meta Quest 3

Lancé l’an dernier, le Meta Quest 3 n’est pas seulement un casque de réalité virtuelle : il est le premier modèle de la marque à embarquer une puce dédiée à la réalité mixte. Un bon concurrent de l’Apple Vision Pro.

La réalité virtuelle et mixte

Un confort amélioré (40 % plus fin que le Meta Quest 2)

Des performances élevées

Une compatibilité avec plus de 500 jeux

Au lieu de 699 euros habituellement, le Meta Quest 3 avec 512 Go de stockage est actuellement en promotion Ă 549 euros sur Amazon.

Les meilleures offres forfaits mobile pour le Black Friday

Woot 5 Go de NRJ Mobile

Il s’agit probablement du seul forfait illimitĂ© Ă moins de 3 euros par mois. NRJ Mobile propose lĂ une offre particulièrement intĂ©ressante pour les personnes qui ne consomment quasiment pas de data sur leur forfait. L’enveloppe de 5 Go est faible, mais les tĂ©lĂ©communications, elles, sont illimitĂ©es ! C’est en 4G, certes, mais sur le rĂ©seau de Bouygues Telecom.

Un tout petit prix mais la qualité du réseau Bouygues

Les appels, SMS et MMS illimités

5 Go en 4G en France et 5 Go supplémentaires en roaming

En ce moment, NRJ Mobile propose son forfait « Woot » de 5 Go à seulement 2,99 euros par mois, et ce sans engagement !

Le forfait 130 Go de 5G chez B&YOU

Vous pouvez avoir quasiment le mĂŞme forfait que celui de Sosh ci-dessus, mais chez Bouygues, et en 5G. L’opĂ©rateur historique propose lui aussi des offres low-cost avec sa marque B&YOU qui profitent du deuxième meilleur rĂ©seau mobile de France.

Un forfait sans engagement sur le réseau Bouygues Telecom

Une enveloppe de 130 Go en 5G et de 35 Go en roaming

Les appels, SMS et MMS illimités vers la France et en Europe

En ce moment, Bouygues Telecom via sa marque B&YOU propose un forfait 5G de 130 Go pour la modique somme de 7,99 euros par mois. Et c’est sans engagement !

250 Go à moins de 8 € chez Lebara

Lebara est l’un des nombreux MVNO sous la coupe de SFR qui a la particularitĂ© de proposer non pas des forfaits en abonnement mais « renouvelables tous les 30 jours ». Pas de grandes diffĂ©rences avec les forfaits classiques sans engagement, si ce n’est qu’ici vous n’ĂŞtes pas liĂ© Ă l’opĂ©rateur par un contrat, comme si vous aviez achetĂ© une carte prĂ©-payĂ©e. En ce moment, Lebara propose un forfait de 250 Go pour mĂŞme pas un kebab par mois.

Un forfait 5G sur le réseau de SFR

Une enveloppe de 250 Go mais seulement 5,5 Go en roaming

ZĂ©ro hors-forfait et carte SIM gratuite

En ce moment, Lebara propose un forfait 5G de 250 Go Ă seulement 7,99 euros par mois. Comme d’habitude, c’est sans engagement puisque qu’il n’y a pas de contrat avec l’opĂ©rateur.

Cdiscount mobile : 300 Go à 9,99 €/mois

Cdiscount Mobile a dĂ©cidĂ© de marquer le coup en proposant un forfait spĂ©cial avec une enveloppe de 300 Go Ă moins de 10 euros par mois. Un forfait justement baptisĂ© « Black Friday » et qui est probablement la meilleure offre de ce guide, d’abord en raison de son Go/prix, mais aussi parce qu’il s’appuie sur l’un des meilleurs rĂ©seaux mobiles du moment, celui de Bouygues Telecom.

Une enveloppe de 300 Go en 5G et de 19 Go en roaming

Les appels, SMS et MMS illimitĂ©s depuis l’UE et les DOM

La qualité du réseau Bouygues Telecom

En ce moment, Cdiscount Mobile propose un forfait spĂ©cial Black Friday de 300 Go Ă seulement 9,99 euros par mois. C’est sans engagement et la carte SIM est Ă 1 euro !

On trouve aussi Toujours chez RED by SFRune enveloppe de 300 Go en 5G et de 27 Go en roaming, le tout Ă 9,99 euros par mois.

Les meilleurs forfaits sans engagement Syma Mobile

Le Six

100 Go Appels illimités 100 Go en France 19 Go en Europe 6.99€ /mois Découvrir Forfait Mobile B&You

130 Go Appels illimités 130 Go en France 25 Go en Europe 7.99€ /mois Découvrir NRJ Mobile Forfait 5G

160 Go Appels illimités 160 Go en France 29 Go en Europe 8.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencĂ© dĂ©but novembre pour la majoritĂ© des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui prĂ©cède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.