WhatsApp se refait une beauté : voici comment fonctionnent les nouveaux thèmes personnalisés

Depuis des mois, WhatsApp prépare une évolution majeure de son interface. L’application de messagerie élargit désormais ses options de personnalisation, offrant aux utilisateurs la possibilité de modifier l’apparence de leurs conversations.

Contrairement aux fonds d’écran déjà disponibles, les nouveaux thèmes disponibles sur WhatsApp incluent un changement de couleur des bulles de discussion, en plus des arrière-plans. Huit options prédéfinies sont proposées, combinant nuances et motifs, mais il est aussi possible de les ajuster selon ses préférences. Les thèmes appliqués restent privés : seul l’utilisateur les voit, sans affecter l’affichage chez ses contacts. Un aperçu permet de visualiser le résultat en mode clair ou sombre, avec la possibilité de masquer certains éléments graphiques.

WhatsApp enrichit également sa bibliothèque avec 30 nouveaux fonds d’écran. Les utilisateurs peuvent définir un thème par défaut pour toutes les discussions ou varier les styles selon les conversations. Les paramètres se trouvent dans Paramètres > Discussions > Thème par défaut, tandis qu’un menu dédié existe pour chaque échange. Le déploiement mondial a débuté et s’étalera sur plusieurs semaines.

Meta accentue la personnalisation sur WhatsApp

Cette mise à jour s’inscrit dans une série d’améliorations récentes. Il y a quelques mois, Meta avait enfin déployé un vrai thème sombre, et mis en place l’ajout d’images dans les sondages des canaux ainsi qu’une centralisation des outils de création. L’interface des pièces jointes a aussi été repensée avec des icônes plus épurées.

D’après l’entreprise, les thèmes permettent de « rendre chaque discussion unique ». Bien que les couleurs des bulles soient inédites, le choix d’un arrière-plan personnalisé depuis sa galerie reste possible. Les 30 nouveautés s’ajoutent ainsi aux fonds existants.

Pour activer ces options, une mise à jour de l’application est nécessaire. Disponible sur iOS et Android, WhatsApp précise que la fonctionnalité atteindra progressivement tous les utilisateurs. De quoi rafraîchir l’expérience tout en gardant une dimension personnelle : chaque thème reflète un style, sans l’imposer à ses interlocuteurs.