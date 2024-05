WhatsApp dévoile un tout nouveau design et adopte enfin un vrai thème sombre

WhatsApp a déployé une nouvelle interface qui fait la part belles à la rondeur et à un nouveau thème sombre bien plus sombre.

C’est une refonte majeure de son interface qu’a déployée WhatsApp ce jeudi. La messagerie du groupe Meta a en effet dévoilé une toute nouvelle application présentée dans un billet de blog.

Cette nouvelle interface s’adresse aussi bien aux utilisateurs de WhatsApp sur iPhone que sur smartphone Android et permet de rafraîchir le look de la messagerie qui n’avait pas changé depuis 2021. Au programme, cette mise à jour va permettre notamment de modifier la palette de couleurs de WhatsApp, notamment avec des verts plus verts encore. De la même manière, toujours sur le plan esthétique, WhatsApp a revu l’entête de son application en faisant disparaître le bandeau vert en haut de la messagerie pour simplement afficher un logo vert sur fond blanc.

Il s’agit ici essentiellement d’une mise à jour graphique qui ne devrait donc pas perdre les utilisateurs autour de nouvelles fonctionnalités ou de la disparition de certaines d’entre elles. L’application reste organisée sous la forme de quatre onglets principaux : discussions, actus, communauté et appels. Parmi les rares nouveautés en termes de fonctionnalités, on peut néanmoins citer l’apparition de Meta AI, l’IA générative de Meta, directement dans la barre de recherche, ainsi que la possibilité de filtrer les conversations pour ne faire apparaître que les groupes ou que celles où vous avez des messages non lus.

Un thème sombre bien plus sombre

Outre la palette de couleurs, WhatsApp a également revu les icônes intégrées à son application afin de leur donner un aspect plus arrondi.

Enfin, la mise à jour de WhatsApp va également permettre aux utilisateurs de profiter d’un thème sombre vraiment sombre. Jusqu’à présent, le dark mode de WhatsApp se contentait d’un affichage entre le bleu marine et le gris foncé. Désormais, le thème sombre de WhatsApp va proposer un fond d’écran plus sombre encore, se rapprochant du noir : « Nous nous sommes concentrés sur des contrastes élevés et des tons plus profonds pour réduire la fatigue oculaire dans des environnements à faible luminosité ».

