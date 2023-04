WhatsApp sur Android se prépare à changer pour ressembler à la version iOS

Sur Android, WhatsApp concocte un changement d'interface pour passer la barre de navigation en bas de l'écran à la manière de ce que propose déjà l'application sur iPhone.

Un changement important de l’interface Android de WhatsApp est actuellement en test. C’est ce que révèle le site spécialisé WABetaInfo qui traque toutes les nouveautés intéressantes dans les versions bêta. Cette fois-ci, c’est la barre de navigation qui serait concernée puisqu’elle passerait tout simplement en bas de l’écran.

Les ongles Discussions, Communautés, Statut et Appels ne seraient plus situés en hauteur et seraient ainsi plus accessibles au pouce. Les icônes pour l’accès à l’appareil photo, la recherche et les paramètres resteraient cependant bien calées tout en haut à droite.

WhatsApp Android s’inspire de WhatsApp iOS

Cette nouvelle disposition que WABetaInfo a pu montrer au travers de deux captures d’écran (mode clair et mode sombre) permettrait à Meta d’offrir une expérience WhatsApp plus cohérente entre smartphones Android et iPhone (iOS).

Le site affirme que cette nouvelle interface sortira dans une future mise à jour de WhatsApp. Néanmoins, aucun délai estimé n’est évoqué et elle n’est pas encore disponible pour les bêta testeurs non plus. Il faudra patienter sagement avant d’en savoir plus.

Rappelons au passage qu’il est possible de passer d’une section à une autre de l’application en balayant l’écran avec le pouce vers la gauche ou la droite. Gageons que cette fonction de navigation restera bien en place même avec la barre déplacée vers le bas. Enfin, il faut aussi savoir que WhatsApp prépare également une fonction pour mieux protéger vos conversations les plus privées.

