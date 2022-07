Le transfert de WhatsApp d’Android à iOS passe en bêta

WhatsApp commence à déployer la prise en charge des transferts d'Android à iOS. Depuis quelque temps, on pouvait déjà transférer nos données d'iOS à Android, mais pas inversement. C'est désormais possible dans la dernière version bêta publique.

Il y a un peu moins d’un mois, Meta annonçait avoir travaillé avec Apple pour simplifier la migration des données WhatsApp d’Android vers iOS. L’application déploie la prise en charge des transferts d’Android à iOS dans sa version bêta 2.22.15.11 pour tous les utilisateurs.

Importer ses données dans iOS depuis Android

Mark Zuckerberg avait déclaré sur Facebook ajouter à WhatsApp « la possibilité de passer en toute sécurité d’un téléphone à l’autre et de transférer votre historique des discussions, photos, vidéos et messages vocaux entre Android et iPhone tout en maintenant le chiffrement de bout en bout ».

Pour cela, il faut être connecté au même réseau Wi-Fi, avoir suffisamment de batterie et utiliser l’application Migrer vers iOS d’Apple. Pour la suite, tout le processus est expliqué et est plutôt simple à suivre. Si les discussions et photos sont entre autres transférables, ce n’est pas le cas de l’historique des appels.

À la suite du processus, « les données ne seront pas transférées vers le cloud à la suite de la migration tant que vous n’aurez pas créé de sauvegarde iCloud », peut-on lire sur la page d’aide dédiée. Meta montre patte blanche en disant que « WhatsApp ne peut pas voir les données que vous transférez ». Enfin, on peut lire que « votre téléphone Android contiendra toujours vos données, sauf si vous supprimez WhatsApp ou effacez votre téléphone ».

Plusieurs autres fonctionnalités de WhatsApp se déploient en bêta, de façon plus ou moins privée. L’application de messagerie instantanée préparerait ses propres Memoji pour les appels vidéo et prévoit d’améliorer les conversations de groupe.

