Apple drague les utilisateurs Android en améliorant « Move to iOS »

En marge des annonces de lundi 7 juin lors de la WWDC 2021, la marque à la pomme a également apporté des améliorations à son application de migration vers iOS qui existe depuis 2015.

Depuis 2015 Apple propose son application « Move to iOS » pour faciliter le passage vers iOS des utilisateurs Android. Disponible sur le Google Play Store, celle-ci permet de transférer un certain nombre de données depuis votre smartphone Android vers un iPhone, comme des contacts, l’historique des messages, des photos et des vidéos, des signets Web, des informations de compte de messagerie, des calendriers, des chansons sans DRM, ou encore des fonds d’écran.

Avec ‌iOS 15‌, la firme de Cupertino permettra également aux utilisateurs d’Android de transférer des albums photo, des fichiers, des dossiers et des paramètres d’accessibilité de leurs appareils Android vers iPhone, afin de permettre une expérience utilisateur plus personnalisée dès le départ.

Apple facilite également l’obtention de son application avec un code QR que les utilisateurs d’Android pourront scanner s’ils veulent être redirigés vers le lien de téléchargement dans le Google Play Store.

Ces nouvelles options de transfert seront disponibles lors de la configuration d’un nouvel appareil exécutant ‌iOS 15‌ à partir d’un téléphone Android. Pour cela, il faudra attendre le lancement public du nouvel OS pour iPhone cet automne. Pour rappel, iOS 15 n’est actuellement disponible qu’en version bêta.

Avec cette amélioration de son système de transfert de données d’un OS à un autre, Apple espère ainsi compenser la perte de certains utilisateurs.

Nugget of data on iPhone customers switching platforms came out in the Epic v. Apple trial.

Apple submitted this to show people do switch (even if small) and therefore choice does exist.

Average iOS loyalty over this time period was 81%.

cc @benedictevans @asymco pic.twitter.com/koBSk7bvpK

— Ben Bajarin (@BenBajarin) May 10, 2021