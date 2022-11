Les communautés WhatsApp sont lancées en France : tout ce qu’il faut savoir

Après plusieurs mois de rumeur et de version d'essai, WhatsApp a finalement annoncé le déploiement de sa nouvelle fonction Communautés, permettant de rassembler plusieurs groupes de discussion dans un même espace.

Près d’un an après les premières rumeurs autour de cette nouvelle fonction, WhatsApp a finalement annoncé, ce jeudi, l’arrivée des « Communautés » sur son application de messagerie instantanée. De quoi lui permettre d’adopter un fonctionnement bien plus similaire à ce que l’on peut connaître par ailleurs sur des plateformes comme Slack ou Discord.

Dans un message publié sur Twitter, le service de messagerie du groupe Meta a en effet annoncé le déploiement de la fonction « Communautés » à l’ensemble de ses utilisateurs.

Welcome to Communities 👋 Now admins can bring related groups together in one place to keep conversations organized. Organized. Private. Connected 🤝 pic.twitter.com/u7ZSmrs7Ys — WhatsApp (@WhatsApp) November 3, 2022

« Bienvenue aux communautés. Désormais, les administrateurs peuvent créer des groupes à un seul endroit pour organiser les conversations. Organisées. Privées. Connectées », indique WhatsApp.

La vidéo accompagnant le message permet d’en savoir un peu plus sur le fonctionnement de ces communautés. Concrètement, il est possible de créer une nouvelle communauté directement depuis l’onglet dédié sur la page d’accueil de WhatsApp. Dès lors, vous pourrez y ajouter des groupes de personnes et des messages pourront être partagés à l’ensemble de ces conversations ou à une seule. WhatsApp oblige, les messages envoyés sur les Communautés sont chiffrés de bout en bout. « Les alternatives disponibles aujourd’hui nécessitent de faire confiance à des applications ou éditeurs de logiciels qui conservent une copie de vos messages. Nous avons choisi de protéger vos messages de la façon la plus sûre qui soit avec le chiffrement de bout en bout », précise le service dans un billet de blog.

Par ailleurs, contrairement aux groupes Facebook, les Communautés WhatsApp sont privées et ne peuvent donc pas être découvertes par une simple recherche. C’est donc à l’administrateur d’ajouter lui-même les groupes ou les membres qui pourront y participer.

Jusqu’à 1024 utilisateurs dans un groupe WhatsApp

En plus des Communautés, Meta a ajouté de nouvelles fonctionnalités à WhatsApp. C’est le cas des appels vidéo qui peuvent désormais accueillir jusqu’à 32 participants. L’application de messagerie va également permettre de créer des sondages au sein même d’un groupe de discussion. Enfin, les groupes en eux-mêmes peuvent désormais héberger jusqu’à 1024 utilisateurs, contre 512 jusqu’à présent.

La mise à jour de WhatsApp commence son déploiement dès ce jeudi. Elle sera progressive « dans les mois à venir », et ce non seulement outre-Atlantique, mais également dans le monde entier.

