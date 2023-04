WhatsApp : vos conversations les plus privées vont être mieux protégées

L'une des dernières mises à jour du programme bêta de WhatsApp ajoute une nouvelle fonctionnalité permettant de verrouiller des discussions, mais aussi de les garder cachées. Elle devrait être disponible pour tout le monde dans une future mise à jour de l'application.

WhatsApp poursuit ses améliorations en matière de sécurité et de confidentialité pour ses utilisateurs. Suite à l’affaire Cambridge Analytica, ou encore aux Facebook Files, cela a été fait du côté des serveurs de Meta, par exemple avec le chiffrement de bout en bout. Mais il y en a aussi de fait sur les appareils des utilisateurs, comme via les messages éphémères ou leur modification. Autre nouveauté à venir : l’invisibilisation de certaines conversations, mais aussi l’ajout d’une couche de sécurité pour y accéder.

WhatsApp va permettre de verrouiller vos conversations les plus sensibles

C’est le site WABetaInfo, spécialisé dans l’application de Meta, qui a trouvé une énième fonction dans la version Android 2.23.8.2 du programme bêta de WhatsApp. Il dit avoir découvert « que WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de verrouiller les chats spécifiques à l’aide de leur empreinte digitale ou de leur code d’accès, disponible dans une prochaine mise à jour de l’application. » De quoi pouvoir confier son smartphone à une personne sans que celle-ci puisse fouiller dans vos conversations WhatsApp.

Le média a publié deux captures d’écran de la fonctionnalité. On se rend alors compte qu’elle sera disponible dans les informations de contact ou de groupe de la discussion en question. On pourra alors la verrouiller. Elle n’apparaîtra plus dans la liste des conversations « classique », mais dans un onglet dédié auquel on peut accéder en s’identifiant (via l’empreinte digitale ou le code d’accès du smartphone). Autre avantage de la fonctionnalité : les photos et vidéos de ces discussions ne s’enregistrent pas automatiquement en local sur son smartphone.

Pour le moment, on ne sait pas quand ce verrouillage des conversations sera disponible officiellement et pour tous dans l’application de messagerie instantanée.

