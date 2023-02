WhatsApp : on en sait un peu plus sur l’option de modification des messages

Six ans après les premiers tests, WhatsApp semble confirmer le développement d'une option permettant de modifier ses messages envoyés. Une nouvelle mise à jour en bêta fermée, disponible depuis le mercredi 22 février, dévoile un peu plus le fonctionnement de cette nouveauté.

Après Twitter, c’est au tour de WhatsApp de sauter le pas ! Mercredi 22 février, une nouvelle mise à jour de l’application de messagerie a été partagée à travers son programme de bêta fermée sur iOS, le système d’exploitation des iPhone. Cette version 23.4.0.72 de WhatsApp prépare une fonctionnalité très attendue par ses utilisateurs : modifier un message déjà envoyé.

Une option qui pourrait bientôt permettre de corriger facilement ses fautes de frappe ou ses oublis. Bien que l’application permette déjà de supprimer un message envoyé, celui-ci ne disparaît pas complètement.

15 minutes maximum pour modifier

Le développement de cette fonctionnalité avait déjà démarré sur Android en mai 2022, rapporte le site WABetaInfo, spécialisé sur les mises à jour de WhatsApp. Six mois plus tard, une première version de la modification de messages voyait également le jour via la bêta fermée iOS. Cette première version de novembre 2022 a permis de détailler le fonctionnement de cette nouveauté : après avoir envoyé un message, appuyer longuement sur celui-ci permet d’afficher les différentes options habituelles auxquelles se rajoute un bouton « Modifier ». Changer le texte ajoutera un petit badge « Édité » à la bulle concernée.

Pour le moment, cette fonction n’est disponible que 15 minutes après l’envoi du message, et seulement s’ils ne contiennent que du texte. Impossible donc de modifier un message contenant une photo ou une vidéo pour le moment, bien que WABetaInfo estime que cela pourrait être ajouté par la suite. On ne peut pas non plus accéder à un historique des modifications.

Six ans après, WhatsApp réessaie

La mise à jour du mercredi 22 février continue donc d’améliorer cet outil, ajoutant un message d’erreur destiné aux anciennes versions de WhatsApp qui ne supporteront pas cette fonctionnalité : « Vous avez reçu un message modifié. Vous pouvez le lire si vous utilisez la dernière version de WhatsApp. » Modifier son message a posteriori empêchera donc les destinataires de voir son contenu si celui-ci ne possède pas la dernière mise à jour de l’application.

La sortie de cette fonction semble donc proche… mais c’était déjà le cas il y a six ans. Comme le rappelle WABetaInfo, une première version de cette fonctionnalité avait vu le jour dès 2017 via la bêta fermée d’iOS, avant de disparaître quelques jours plus tard. On peut penser que, comme Twitter, la messagerie du groupe Meta a souhaité éviter que ses utilisateurs manipulent le sens d’une conversation en modifiant leurs messages longtemps après. La limite actuelle des 15 minutes est probablement là pour éviter ça.

La fonctionnalité reste encore inaccessible à la bêta ouverte de WhatsApp, précise le site d’informations WABetaInfo, mais cette deuxième mise à jour semble confirmer la volonté de Meta à aller jusqu’au bout cette fois-ci.

