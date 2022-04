Twitter va bien tester un bouton « Modifier »… mais pas pour tous

Après des années de refus, Twitter a confirmé, mardi, travailler à l'ajout d'un bouton pour modifier son tweet. Il sera tout d'abord testé sur son service payant Twitter Blue.

Ce n’était donc pas une blague du 1er avril. Pourtant, Twitter s’amuse depuis des années à promettre que cela n’arriverait jamais et à ressortir l’hypothèse tel un canular récurrent. Cette fois, cela serait donc bien vrai : le petit oiseau bleu travaille à un bouton pour modifier ses tweets.

L’annonce a été confirmée par un message de Twitter Comms, le compte du service communication de l’entreprise californienne, confirmant qu’une telle fonction était bien à l’étude depuis l’an dernier.

Un test à venir, mais pas un « oui » définitif

« Oui, nous travaillons sur une fonction de modification depuis l’an dernier. Non, nous n’avons pas eu l’idée après un sondage »,

précise la firme qui ajoute qu’une phase de test va débuter dans quelques mois pour les abonnés à Twitter Blue, un service payant de Twitter offrant différentes fonctions supplémentaires et destiné avant tout aux comptes professionnels.

Le but est donc avant tout de juger de l’utilisation de cette fameuse fonction à laquelle Twitter se refuse depuis près de 15 ans malgré toutes les demandes d’utilisateurs, connus ou non. Si les essais sont convaincants auprès des premiers testeurs, si cela enrichit la fluidité des échanges et à l’engagement –les valeurs chères à l’entreprise créée par Jack Dorsey–, alors la fonction aura des chances de voir le jour.

S’assurer avant que la conversation reste « saine »

Son nouveau membre du Board et actionnaire important, Elon Musk, a de nouveau défendu l’idée dans un tweet. Et sa nouvelle position pourrait peut-être appuyer en ce sens. « Nous explorons la façon de créer une fonction d’édition en toute sécurité », explique Jay Sullivan, responsable produit chez Twitter, donnant un aperçu de la réflexion en cours dans un long thread. « Le bouton Modifier est la fonction la plus demandée sur Twitter depuis des années, car les gens veulent pouvoir corriger des erreurs (parfois embarrassantes), des fautes de frappe et des réactions un peu trop à chaud. »

Pour éviter de supprimer et retweeter ensuite son message, Twitter pense donc à ce bouton Modifier (Edit), mais avec des garde-fous comme « les limites de temps, les contrôles et la transparence sur ce qui a été édité ». Car sans cela, « Modifier pourrait être utilisé à mauvais escient pour modifier l’enregistrement de la conversation publique », ajoute-t-il, expliquant que le plus important est de « protéger l’intégrité de cette conversation publique (et) d’assurer une conversation saine. »

La fonction va bien entrer dans une phase de test sérieuse, confirme Twitter. Cependant, rien n’assure qu’elle verra le jour et, surtout, elle ne sera ouverte qu’aux comptes payants pour le moment. Avec des chances que Twitter ne la réserve qu’à ceux prêts à débourser quelques deniers pour modifier leur message et corriger leurs fautes. Pour les autres, il faut encore s’appliquer et réfléchir avant d’écrire.

