WhatsApp : la modification des messages se concrétise enfin

On sait depuis plusieurs mois que WhatsApp travaille sur une fonction d'édition des messages, mais jusqu'à maintenant ce n'était pas très concret. La dernière bêta indique que cette fonctionnalité ajoute l'indication de la modification d'un message dans la discussion.

En juin dernier, on apprenait que WhatsApp développait une fonction d’édition des messages, sans que cette fonction soit testée dans une version bêta de l’application. Le média spécialisé dans l’application de messagerie instantanée WABetaInfo a découvert que dans la version bêta 2.22.20.12 sur Android se trouvait la fonctionnalité. Mais il a pu en apprendre davantage dans la dernière version 2.22.22.14.

Comment les messages seront indiqués comme modifiés

Le site anglophone révèle une capture d’écran d’une discussion WhatsApp. Le principal changement est une nouvelle façon de marquer les messages modifiés dans une conversation.

On voit que l’étiquette « Modifié » (« Edited » en anglais) s’ajoute en grisé à côté du message en question. WABetaInfo ne révèle pas cependant s’il y aura une limite au nombre de modifications.

15 minutes pour modifier un message

L’autre révélation du média, c’est que « WhatsApp vous donnera exactement 15 minutes pour modifier un message ». Aussi, on apprend que comme pour les messages supprimés pour tout le monde, « WhatsApp ne peut pas garantir que votre message sera réellement édité si le destinataire n’allume pas son appareil dans un certain laps de temps (probablement, un jour ou un peu plus) ».

Malheureusement, on ne connaît pas encore de date de sortie de cette nouvelle fonctionnalité, qui est toujours en développement. L’application a encore des défis à relever, comme celui des notifications : sous quelle forme prévenir d’une modification de message ?

D’autres améliorations de WhatsApp sont en cours, puisque l’application travaille sur la protection des photos éphémères ainsi que sur les conversations de groupe à plusieurs centaines.

