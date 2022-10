WhatsApp : vos photos éphémères vont enfin vraiment l’être

WhatsApp teste la suppression de la possibilité de prendre une capture d'écran des photos et vidéos envoyées en mode « View Once », qui ne peuvent être vues qu'une fois par le récepteur.

En août 2021, WhatsApp lançait les photos et vidéos éphémères, présentes depuis longtemps sur d’autres applications, comme Snapchat ou Instagram. Baptisée « View Once », la fonctionnalité permet d’envoyer à n’importe qui une photo ou une vidéo qui ne peut être vue qu’une fois. Cependant, on peut actuellement prendre une capture d’écran de ces contenus envoyés, ce qui perd l’intérêt de la fonction et peut engendrer des problèmes de confidentialité et de sécurité pour ceux qui les envoient. Heureusement, WhatsApp travaille pour corriger cette faiblesse, comme l’avait promis Mark Zuckerberg en août dernier. Cette fois-ci, le déploiement de ce correctif se rapproche à grands pas.

Il ne sera bientôt plus possible de prendre des captures d’écran des photos « View Once »

C’est le site spécialisé dans l’application WABetaInfo qui rapporte les nouveautés de la mise à jour 2.22.22.3 du programme beta de WhatsApp sur Google Play. Cette mise à jour devrait être déployée auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs dans les semaines à venir.

L’affichage des photos et vidéos « View Once » y est modifié dans le but « d’empêcher les gens de prendre une capture d’écran, ou un enregistrement d’écran ». En fait, il est toujours possible de le faire, mais le résultat sera simplement un écran noir. Il ne devrait plus être possible de voir après coup des photos et vidéos, même via des applications tierces qui tentent de contourner les sécurités.

Par ailleurs, WABetaInfo note que « lorsque quelqu’un fait une capture d’écran, l’émetteur n’en est jamais informé, mais la tentative de capture d’écran est immédiatement bloquée pour plus de confidentialité ». Évidemment, il est toujours possible pour le destinataire de se munir d’un autre appareil avec une caméra pour capturer les contenus envoyés en mode « View Once ». Il est à rappeler que la diffusion non consentie de photographies intimes d’autrui est un délit passible de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende. Cependant, les captures d’écran de messages éphémères sont toujours possibles et ne sont pas bloquées.

WhatsApp travaille sur des améliorations de son application, comme la possibilité de passer des appels depuis une montre Wear OS, réagir à des messages avec son visage en mode cartoon ou encore l’arrivée des appels vidéo chiffrés avec jusqu’à 32 personnes.

